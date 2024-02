Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. In Neckarzimmern stehen große Projekte in den Startlöchern. Weit über die Grenzen der kleinen Neckargemeinde hinaus beachtet wird der am Stockbronner Hof geplante Solarpark. Er soll auf einer Fläche von 80 Hektar mit insgesamt geplanten 160.000 Modulen bis zu 90 MWp Strom produzieren können. Gleichzeitig nutzt die Gemeinde Neckarzimmern