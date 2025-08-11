Montag, 11. August 2025

Plus Neckargerach/Zwingenberg

Hochbehälter wird Herz der Wasserversorgung

So läuft der Bau: Die autarke Wasserversorgung macht den nächsten Schritt. Dabei wird kein Chlor mehr verwendet.

11.08.2025 UPDATE: 11.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
In vollem Gange sind die Bauarbeiten am neuen Hochbehälter am Gertberg in Neckargerach, der nach Fertigstellung 1,3 Mio. Liter Wasser fassen soll. Foto: schat

Neckargerach/Zwingenberg. (ses) Nicht weniger als ein Generationenprojekt setzen die Gemeinden Neckargerach und Zwingenberg seit ein paar Jahren um. Als "Wasserzweckverband Mittleres Neckartal" wollen und müssen sie die gemeindliche Trinkwasserversorgung sowohl in Sachen Qualität als auch in der Quantität verbessern.

Dann sollte für die nächsten 50 bis 70 Jahre Ruhe sein, hofft

