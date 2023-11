Von Heiko Schattauer

Neckarelz/Dallau. Das ist doch mal eine gute Nachricht: Auch wenn in der Backstube der Familienbäckerei Mayer in Neckarelz künftig der Ofen weitestgehend aus bleibt, wird es am angestammten Standort auch weiter Qualitätsbackwaren geben. Denn eine andere Familienbäckerei aus der Region übernimmt – Nico und Stephanie Englert aus Dallau werden Laden und Café künftig unter ihrer Regie und ihrem Namen führen.

An Silvester (auch wenn es dieses Jahr ein Sonntag ist) wird Bäckermeister Thomas Mayer ein letztes Mal seine Bäckerei, die Vater Dieter Anfang der Siebzigerjahre in Neckarelz etabliert hat, öffnen. Erst wird er mit seinem Team in der Backstube stehen, danach will er mit seiner Mann- und Frauschaft und gemeinsam mit Weggefährten und Freunden Abschied im Café feiern. "Und danach werd ich irgendwo heimlich ein paar Tränen vergießen", vermutet Thomas Mayer.

Dass es zumindest zum Teil weiter geht in Sachen Bäckerei, lindert die Wehmut des 60-Jährigen ein wenig. Zumal dank des Engagements von Nico und Stephanie Englert eine Nachfolgeregelung "mit jemand von hier" für Laden und Café gefunden werden konnte, die naheliegend und nachhaltig erscheint. "Er ist hartnäckig dran geblieben und hat uns schließlich überzeugt", erklärt Bäckermeister Nico Englert, Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckerei in Dallau, die in Neckarzimmern, Billigheim, Sulzbach und Fahrenbach Filialen unterhält.

Eigentlich nämlich habe man nicht die Absicht gehabt, noch mehr zu machen. Denn wenn man handwerklich gute Arbeit und Produkte abliefern wolle, dann gebe es von der Betriebsgröße her eben Grenzen, so Bäckermeister Englert.

Für eine Übernahme in Neckarelz (in einem Pachtverhältnis) sprach am Ende aber neben der Überzeugungskraft von Thomas Mayer auch das Potenzial, das die Englerts am Standort sehen. Die Kundenfrequenz ist verlässlich hoch, das verkehrsgünstig gelegene Café ist für viele eine regelmäßige Anlaufstelle, ein Treffpunkt. "Wir haben uns das natürlich gut überlegt", sagt Nico Englert.

Denn um die zusätzliche Filiale in Neckarelz zukunftsfähig zu betreiben, müssen die Englerts "schon noch mal kräftig investieren". Zum einen werden der Verkaufsraum und das Café am neuen Standort komplett neu gestaltet, zum anderen muss die Familienbäckerei in Dallau aufgerüstet werden, um auch die zusätzliche Filiale mit entsprechender Ware versorgen zu können.

Nico Englert berichtet hier von einer neuen Kühlanlage und Verstärkung in der Backstube. Für den Betrieb in Neckarelz baut man auf bewährte Kräfte aus dem Mayer-Team, insgesamt sechs Mitarbeiterinnen werden nach Neueröffnung wieder an angestammtem Standort im Laden stehen, beraten, bedienen.

Zwischen letztem Mayer- und erstem Englert-Tag werden wohl nur rund fünf Wochen liegen. In denen will man den aufwendigen Umbau absolvieren. Am Fastnachtssamstag sollen sich die Ladentüren der Bäckerei in Neckarelz wieder öffnen.