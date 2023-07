Neckarelz. (zg) "Jeder von Ihnen hat das Zeug, etwas wirklich Großartiges in seinem Leben zu erreichen. Das haben Sie mit Ihrer Abiturprüfung bewiesen, die unserem Jahrgang eine sehr gute Leistung bescheinigt. Drei von Ihnen haben die Traumnote 1,0 geschafft, und bei 34 weiteren steht die 1 vor dem Komma." Mit diesen anerkennenden Worten begrüßte Dr. Thomas Pauer, Schulleiter des Auguste-Pattberg-Gymnasiums, die 98 erfolgreichen Abiturientinnen und Abiturienten zum Festakt in der Pattberghalle.

In seiner Rede bekannte sich Pauer zum Humboldtschen Bildungsideal, dem man sich am APG verpflichtet sieht: "Unser Bestreben ist es, die uns anvertrauten Persönlichkeiten ganzheitlich zu sehen und entsprechend ihren Begabungen zu fördern und zu fordern."

Das Auguste-Pattberg-Gymnasium verabschiedete seine Abiturienten und zeichnete Preisträgerinnen und Preisträger aus. Foto: zg

Den Sonderpreis des Förderkreises des Auguste-Pattberg-Gymnasiums für hervorragende Leistungen im Abitur überreichte Manuela Eicher-Marnet an Denise Helm, Felix Popp und Svea Zilt. Den Sonderpreis für hervorragende soziale Leistungen erhielt Emely Bauer, die während ihrer gesamten Schulzeit in der SMV großen Einsatz gezeigt hatte.

Den Abiturpreis für besondere Leistungen und außergewöhnliches soziales Engagement, vergeben vom Lions Club Mosbach, erhielten Katharina und Marlene Stiller. Leo R. Johmann unterstrich die globalen Herausforderungen in einer immer komplexer werdenden Welt, die zunehmend als chaotisch und undurchschaubar erfahren werde. Die Absolventinnen und Absolventen des APG sah er für die Zukunft gut gerüstet. "Nehmt die Herausforderungen an", war daher Fazit und Appell zugleich.

Für besondere Leistungen wurden ausgezeichnet: Denise Helm, Felix Popp, Svea Zilt, Sandra Subotic, Jonas Weber, Ulrike Kniel, Jonas Schweer, Florian Heck, Emmi Lauber, Melissa Ludwig, Norman Seehrich und Nora Schölch. Ein Lob erhielten: Jonathan Böhnisch, Emma Fuchs, Simon Heiler, Jannik Elischer, Tim Holetz, Deborah Kreß, Finn Rathgeb, Aaron Jörg, Evelyn Kroter, Tatjana Müller, Helen Preissler, Emilia Schork, Jana Teßmer, Jonathan Wieder, Tim Bubeck, Anna-Sophia Christ, Janne Johna, Bastian Manhertz und Leon Zahn.

Der Scheffelpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch ging an Sandra Subotic. Der Deutschpreis des Vereins Deutsche Sprache wurde Melissa Ludwig verliehen. Für besondere Leistungen in Physik wurden Denise Helm, Jonas Schweer und Jonas Weber mit dem Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ausgezeichnet. Über den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker durften sich Ulrike Kniel, Felix Popp und Jonas Schweer freuen. Der Verein für Socialpolitik Berlin zeichnete Jonas Weber für herausragende Leistungen im Fach Wirtschaft aus.

Die Alfred-Maul-Gedächtnis-Medaille für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet des Sports durfte Norman Seehrich entgegennehmen. Für herausragende Leistungen im Fach Englisch zeichnete die Fachschaft Englisch Svea Zilt aus. An sie ging auch die Auszeichnung für hervorragende Leistungen im Fach Spanisch. Den Buchpreis des Vereins Deutsche Sprache für sehr gute Leistungen im Fach Deutsch erhielt Melissa Ludwig. Der Otto-Dix-Preis für herausragende Leistungen im Fach Bildende Kunst ging an Deborah Kreß, und Sandra Subotic wurde mit dem Hermann-Maas-Preis der Badischen Landeskirche ausgezeichnet. Sie erhielt auch den Preis der Deutschen Gesellschaft für Philosophie. Als Jahrgangsbeste im Fach Latein erhielt Melissa Ludwig den Preis der Stiftung Humanismus Heute des Landes Baden-Württemberg.

Für langjährige Mitgliedschaft im Schulchor wurden Elina Dmitricenko, Savannah Johmann, Rebecca Bachor, Kai Fellhauer, Simon Heiler, Tim Holetz, Deborah Kreß, Tatjana Müller, Simon Wagner, Jana Göbel, Joanne Müller, Emilian Zeeh, Felix Popp und Emilia Schork geehrt. Jonathan Böhnisch, Marius Stöckle, Simon Heiler und Tim Holetz durften für ihre langjährige Mitgliedschaft im Blasorchester Ehrungen entgegennehmen. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Aaron Jörg, Ulrike Kniel und Deborah Kreß als Mitglieder des Streichorchesters.

Die Lego-Technik-AG haben Fabian Koch, Manuel Link, Jannik Elischer, Simon Wagner, Jonathan Wieder, Kai Fellhauer, Marius Stöckle und Johannes Brackmann bereichert. Eine Anerkennung für ihr Engagement in der SMV erfuhren Moritz Bechtold, Joanne Müller, Savannah Johmann, Sandra Subotic, Emilia Schork und Elina Dimitricenko.

Musikalisch umrahmt wurde die Abiturfeier von Emilia Schork, die den Titel "What about us?" als stimmgewaltiges Solo vortrug, und von Beiträgen der eigens gegründeten Abiband, die die Stücke "Westerland" und "Große Zeit" instrumental und vokal präsentierte. Die Abiturientinnen und Abiturienten nutzten die Gelegenheit, ihren Dank an die Fachschaft Musik zu richten für die jahrelange Begleitung, für gemeinsame Probenfreizeiten in der Musikakademie Weikersheim und für viele erfolgreiche Konzerte.