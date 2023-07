Neckarelz. (stm) Am kommenden Montag, 10. Juli, beginnen die Sanierungsarbeiten in der Bahnhofstraße in Neckarelz. Hier wird in den kommenden Monaten die komplette Straße, nebst Gehwegen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen, im Vollausbau erneuert.

Die Arbeiten beginnen gegenüber dem Kino und werden in diesem Jahr in insgesamt acht Bauabschnitten unter halbseitiger Sperrung ausgeführt. Im Frühjahr des kommenden Jahres sollen die Arbeiten fortgesetzt werden, sodass dann am Ende die Bahnhofstraße zwischen Heidelberger Straße und Goethestraße im Vollausbau saniert sein wird.

Das Befahren der Bahnhofstraße von der Heidelberger Straße / Kreisverkehr kommend in Richtung Bahnhof bleibt während der Arbeiten jederzeit möglich. Allerdings ist es erforderlich, dass die Gehwege im jeweiligen Bauabschnitt für den Fußgängerverkehr gesperrt werden, da der Fahrzeugverkehr über diese geführt wird. Fußgänger müssen die Umleitung über die Goethestraße und Marienstraße nehmen. Busse vom Bahnhof Neckarelz abgehend werden über die Oststraße, Steige und den Oberen Herrenweg zur Heidelberger Straße umgeleitet.

Die Verkehrsteilnehmer werden um besondere Achtsamkeit gebeten.