> "Caribic – Forever young", Schlierstadt: Das unerwartet breite Echo bei der Premiere des Benefiz-Events "Caribic – Young Generation" im Oktober letzten Jahres motiviert zu einer Neuauflage dieses Disco-Revivals. Vor diesem Hintergrund bietet nun "Caribic – Young Generation" am Freitag unter dem Slogan "Forever Young" die Chance, mit dem DJ-Team "Amax" in kultigem Ambiente in die einstige Disco-Welt einzutauchen. Einlass ist ab 20 Uhr. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

> Frühlingsmarkt, Buchen: Die Buchener Fußgängerzone wird am Samstag von 10 bis 16 Uhr in eine frühlingshafte Marktmeile verwandelt, mit welcher der beliebte Wochenmarkt, der jeden Samstag vor dem Alten Rathaus stattfindet, erweitert wird. Die Besucher erwartet eine breite Auswahl frühlingshafter Artikel: von exklusiven Dekorationsartikeln über kulinarische Köstlichkeiten bis hin zu regionalen Produkten sowie Werken von Hobbykünstlern und Handwerkern aus der Umgebung. Anlässlich des Frühlingsmarktes öffnen die Buchener Einzelhändler an diesem Tag ihre Türen bis 16 Uhr und präsentieren die neuen Frühlingskollektionen.

> Kunsthandwerkermarkt, Mosbach: Die Erlebnismarktsaison wird mit dem Kunsthandwerkermarkt, dem wiederum ein französischer Markt angeschlossen ist, am Samstag und Sonntag in der Mosbacher Altstadt eingeläutet. Altes, traditionelles Handwerk und feines Kunsthandwerk werden präsentiert, wobei sich die Kunsthandwerker direkt vor Ort gerne über die Schulter schauen lassen. Mit Original-Spezialitäten aus dem Nachbarland verführt der französische Markt auf dem Kirchplatz zu kulinarischen Streifzügen. Der Marktplatz, auf dem am Samstag der Wochenmarkt stattfindet, wird am Sonntag erneut mit zahlreichen weiteren Marktständen mit Kunsthandwerk und Besonderheiten belebt sein. Mit einer Spielstraße für Kinder sowie einer Mitmach- und Frühlingswerkstatt ist an alle großen und kleinen Besucher gedacht. Die Mosbacher Fachgeschäfte haben ebenfalls am Sonntag geöffnet und bieten zwischen 13 und 18 Uhr die Möglichkeit zum entspannten Einkaufsbummel in der frühlingshaft geschmückten Stadt.

> Ostermarkt mit "Streetfood"-Festival, Wertheim: Zahlreiche Stände mit Handwerklichem und Dekorativem, ein "Streetfood"-Festival, eine Neu- und Gebrauchtwagenschau sowie einen verkaufsoffenen Sonntag bietet der Wertheimer Ostermarkt am Samstag und Sonntag. Die gut 30 Stände des Ostermarktes, die vor allem handwerkliche Artikel und Dekoratives anbieten, sind an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Bei den Teilnehmern des "Streetfood"-Festivals auf dem Mainparkplatz gibt es nicht nur nationale und internationale Köstlichkeiten, es wird auch Live-Musik erklingen. Das "Streetfood"-Festival ist am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Auto-Fans kommen beim Ostermarkt gleich mehrfach auf ihre Kosten: Im Hof des Rathauses gibt es an beiden Tagen eine kleine Neu- und Gebrauchtwagenausstellung, die Freunde älterer und neuerer Oldtimer kommen am Sonntag von 13 bis 16.30 Uhr auf sämtlichen Plätzen und Gassen der Altstadt auf ihre Kosten. Wem der Sinn nach Kultur steht, ist in den Wertheimer Museen willkommen. Sowohl das Grafschafts- wie auch das Glasmuseum warten am Ostermarktwochenende mit besonderen Angeboten und Programmen auf.

> "Magie der Stimmen", Heilbronn: Mehrere Bühnen, 37 Chöre mit ca. 900 Sängern und ganz unterschiedliche Musik – das ist "Magie der Stimmen", wo am Sonntag sicherlich für jeden Geschmack etwas dabei ist. Zwischen 13 und 18 Uhr erklingen auf den vier großen Bühnen und in der Hafenmarktpassage allerlei Stimmen. Von Klassik bis Pop ist alles dabei. Auch das Einkaufen wird an diesem Sonntag zum Erlebnis. Der Heilbronner Handel ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet und hat sich besondere Aktionen für die Kunden ausgedacht.

> Familienflohmarkt, Michelstadt: "Deins wird Meins" lautet das Motto am Sonntag von 14 bis 18 Uhr in der Michelstädter Altstadt. Beim großen Flohmarkt für die ganze Familie bietet sich die Gelegenheit alles Mögliche – von Spielzeug über Bücher über Deko bis hin zu Klamotten – zu verkaufen. Und wer sich etwas Neues gönnen möchte, wird vielleicht beim verkaufsoffenen Sonntag in den Geschäften fündig.