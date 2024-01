Mosbach. (lra/sun) Das Team der Leitenden Notärzte im Landkreis erhält Verstärkung: Landrat Dr. Achim Brötel überreichte an der Integrierten Leitstelle in Mosbach die Ernennungsurkunde an Dr. Stefan König und Thomas Kunze. Mit dabei waren auch der Sprecher der Leitenden Notärzte, Priv.-Doz. Dr. med. Harald Genzwürker, DRK-Kreisgeschäftsführer Guido Wenzel und Michael Kiefner, Geschäftsbereichsleiter Hilfsorganisation beim DRK-Kreisverband Mosbach.

Dr. Stefan König ist geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an den Neckar-Odenwald-Kliniken und seit vielen Jahren im Notarztdienst tätig. Er engagiert sich auch ehrenamtlich bei den "Helfern vor Ort" des DRK. Thomas Kunze von der Klinik für Anästhesiologie der Kreiskliniken kennt aus langjähriger Tätigkeit im Notarztdienst die notfallmedizinischen Strukturen im Kreis ebenfalls bestens.

Ein Leitender Notarzt wird immer dann alarmiert, wenn bei einem Notfall eine größere Anzahl von Verletzten oder Betroffenen zu versorgen ist. "Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung", betonte Landrat Brötel und überreichte die Ernennungsurkunden. "Es ist ein Glücksfall für uns, dass wir zur Verstärkung des Teams zwei so erfahrene ‚alte Hasen‘ gewinnen konnten."

Priv.-Doz. Dr. Harald Genzwürker erinnerte daran, dass man mit den beiden neuen Leitenden Notärzten nun auf ein Team von acht Personen zurückgreifen könne. Man arbeite daran, den Pool weiter auszubauen, um die Verfügbarkeit rund um die Uhr das ganze Jahr über sicherstellen zu können.

DRK-Geschäftsführer Guido Wenzel dankte König und Kunze für die Bereitschaft, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. "Im Notfall mit größerem Ausmaß übernehmen die Leitenden Notärzte die Beurteilung und Erkundung der Einsatzlage gemeinsam mit dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst. Die Einschätzung aus medizinischer Sicht, die Koordination und Überwachung medizinischer Maßnahmen ist dabei ihre enorm wichtige Aufgabe", so Wenzel.