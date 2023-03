Die Kindergartenleiterin des Katholischen Kindergartens St. Josef und St. Martin in Osterburken , Dagmar Förster-Peters, ist sich sicher: "Kommt es in unserer Einrichtung zu krankheitsbedingten Ausfällen, wird unser gesamter Plan durcheinander geworfen. Wir sind personell stark unterbesetzt und bemerken einen Ausfall daher sofort. Da die Kinder oft Krankheiten mit in den Kindergarten bringen und einander sowie Erzieher anstecken, sind wir relativ häufig betroffen. In letzter Zeit sind die Ausfälle jedoch für unsere Verhältnisse durchschnittlich geblieben."

"Über den Winter und im Februar kam es wieder vermehrt zu Erkältungskrankheiten als dies in Corona-Zeiten der Fall war", berichtet Dr. med. Albrecht Rottmann, Facharzt für Innere Medizin, von der Praxis für Innere Medizin in Hardheim. "Corona-Maßnahmen wie die Maskenpflicht haben sichtlich dazu beigetragen, das Vorkommen von Infektionen oder Influenza zu minimieren. Mit dem Wegfallen dieser Maßnahmen sind die Zahlen an Erkältungserkrankungen wieder gestiegen. Hinzu kommt noch, dass mit Fastnacht wieder viele Menschenmassen aufeinandergetroffen sind."

Neckar-Odenwald-Kreis. Husten, Schnupfen und Halsweh sind zurzeit häufige Leiden. Aktuell befindet sich Deutschland mitten in der Erkältungssaison und gerade nach Fastnacht scheinen die Erkältungssymptome weiter gestiegen zu sein . Auch vor der Region rund um Buchen hat die Erkältungswelle keinen Halt gemacht, weshalb zum Beispiel eine Versammlung der Feuerwehr in Buchen und ein Landesligaspiel des TSV Frankonia Höpfingen verschoben werden mussten. Die RNZ hat sich umgehört, wie es in Betrieben, Kindergärten, Schulen und Stadtverwaltungen aussieht.

Von Maren Schmitt und Hannah Störzer

Aus diesem Grund empfiehlt Dr. Rottmann, bei Symptomen von Infekten und Influenza zu Hause zu bleiben und große Menschenmengen zum Selbstschutz, aber auch zum Schutz anderer zur vermeiden.

"Ausfälle verstärken Personalmangel"

Die Kindergartenleiterin des Katholischen Kindergartens St. Wolfgang in Mudau, Marina Reer, erzählt: "Während der Fastnachtszeit hatten wir einige krankheitsbedingte Ausfälle sowohl unter den Erziehern als auch unter den Kindern. Vermehrt gab es Fälle von Magen-Darm-Erkrankungen oder Erkältungen. Mittlerweile ist bei uns allerdings wieder Normalität eingekehrt."

Was ihnen allerdings aufgefallen sei, ist, dass vermehrt jüngere Menschen erkranken. "Das Immunsystem von zum Beispiel 23-Jährigen scheint schwächer geworden zu sein."

"Auch bei uns kam es in den letzten Wochen zu Krankheitsausfällen", bestätigt die Leiterin der Kindertagesstätte Regenbogen in Buchen, Ulrike Link. Die Leiterin erklärt, wie man mit dieser Krankheitswelle umgeht: "Wir versuchen, den Personalengpass durch vorausschauendes Planen und flexibles Einsetzen der vorhandenen Mitarbeiter zu kompensieren." Dennoch, fügt Sie hinzu, gehe dies mit Überstunden einher, was auf Dauer für die Mitarbeiter "belastend und kräftezehrend" sei.

Aus dem Gespräch mit dem stellvertretenden Schulleiter des Burghardt-Gymnasiums in Buchen, Achim Wawatschek, geht hervor, dass Krankheitsfälle im Kollegium "normal bis eventuell etwas mehr" in den letzten Tagen und Wochen vorkamen. Falls es aber zu vermehrten Ausfällen käme, müsse man diese durch Vertretungen kompensieren.

"An Gymnasien stellt dies leider hin und wieder ein Problem dar", führt Wawatschek fort. "Es lässt sich jedoch vermerken, dass sehr viele Schüler krank sind", erklärt der stellvertretende Schulleiter. Dies sei jedoch schon seit Mitte Dezember der Fall.

"Krankheitswelle überstanden"

"Zurzeit bemerken wir nichts von einer Krankheitswelle", berichtet Robin Steinbach, stellvertretender Hauptamtsleiter der Gemeindeverwaltung in Hardheim. "Allerdings hatten wir einige krankheitsbedingte Ausfälle Anfang Februar. Diese konnten jedoch durch Vertretungen ausreichend gedeckt werden, und wir konnten unsere Dienstleistungen weiter problemlos erbringen.

Die Ausfälle waren außerdem von kurzer Dauer und vermutlich dem Norovirus geschuldet. Nach einigen Tagen ging jedoch alles wieder wie gewohnt weiter."

Auch Nicole Schneider, Sachbearbeiterin bei der Stadt Walldürn, erkennt keinen akuten Anstieg in krankheitsbedingten Ausfällen. "Die krankheitsbedingten Ausfälle bei uns sind in den vergangenen Tagen und Wochen verhältnismäßig gleichgeblieben. Da ist nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssten. Allerdings beschäftigen wir derzeit eine höhere Anzahl an Langzeiterkrankten als dies früher der Fall war."

Wie der Pressesprecher des Landratsamts, Jan Egenberger, informiert, habe es in den Neckar-Odenwald-Kliniken zwar auch eine erhöhte Zahl erkrankter Mitarbeiter gegeben, der Klinikbetrieb sei aber nicht eingeschränkt gewesen.

"Hoffnung auf Normalität"

Personalleiter Wolfgang Strasser von der Firma Bleichert Automation in Osterburken berichtet im Gespräch mit der RNZ: "Bei uns ist die Zahl an krankheitsbedingten Ausfällen in den letzten Tagen und Wochen normal geblieben, wenn nicht sogar ein bisschen gestiegen. Die Ausfälle sorgten für keine Probleme und wir konnten unsere Dienstleistungen ohne Einschränkungen wie immer erbringen. Wir hoffen, dass dies auch weiterhin so bleibt und es keinen Anstieg an krankheitsbedingten Ausfällen gibt."