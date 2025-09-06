Samstag, 06. September 2025

zurück
Plus Neckar-Odenwald-Kreis

Wie die Diakonie Menschen in Not hilft

"Teilen macht ganz" ist auch das Motto der "Woche der Diakonie 2025".

06.09.2025 UPDATE: 06.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 54 Sekunden
Patrick T. hatte sich zuletzt immer mehr zurückgezogen, musste seine Arbeitsstelle aufgeben und zog zurück zu seinen Eltern. In der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie erhielt er Unterstützung dabei, wieder Vertrauen in sich und seinen Körper aufzubauen. Symbolfoto: dpa

Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. Fünf Fälle, fünf individuelle Schicksalsgeschichten, fünf Lösungswege: Die verschiedenen Beratungs- und Unterstützungsangebote des Diakonischen Werks Neckar-Odenwald zeigen, dass ein wesentlicher Aspekt der Hilfen schlichtweg darin besteht, zu teilen. Mitzuteilen, Anteil zu nehmen, Erfahrungen, Wissen und Kenntnisse zu teilen.

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.