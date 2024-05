Neckar-Odenwald-Kreis. (pol/mare) Beschädigte Wahlplakate sind in diesen Tagen eigentlich nichts Neues mehr. Die Polizei meldet am Mittwoch aber eine ganze Reihe der zerstörten Wahlwerbemittel in etlichen Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis. Erst vor Kurzem hinterließen Vandalen in Buchen eine Spur der Wahlplakate-Verwüstung.

> In der Nacht auf Mittwoch beschädigten Unbekannte mehrere Wahlplakate in Osterburken. Die Täter rissen die Wahlplakate ab, steckten sie in einen Mülleimer neben einer Sitzbank eines Lebensmittelgeschäfts in der Güterhallenstraße und zündeten diese dann an. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Die Polizei sucht für ihre Ermittlungen Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können. Sie können sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 melden.

> In der Nacht auf Donnerstag, 23. Mai, beschädigten Unbekannte ein Wahlplakat in Hüffenhardt. Die Täter rissen das Wahlplakat in der Hauptstraße herunter und zerstörten es. Ähnlich vorgegangen sind Unbekannte adrei Tage später und beschädigten dein Wahlplakat in der Kälbertshäuser Straße in Hüffenhardt beim Versuch, es herunterzureißen. Auch hier hofft die Polizei auf Hinweise bei ihren Ermittlungen. Meldungen gehe an die Telefonnummer 06262/9177080.

> In Neckarelz wurde demnach ein Wahlplakat beschädigt. Der Tatzeitraum soll laut Polizei zwischen dem 13. und 16. Mai liegen. Die Polizei ermittelt und sucht hierzzu Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 06261/8090.