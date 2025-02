Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Für den kommenden Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Februar, wurden im Zuge der laufenden Tarifverhandlungen Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt.

Auch die Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald (KWiN) und die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (AWN) sind davon betroffen. Deshalb kann es zu Verzögerungen bei der Müllabfuhr kommen.

Die KWiN bittet daher alle Bürger, deren Mülltonnen nicht zur gewohnten Zeit abgeholt wurden, diese am Straßenrand stehenzulassen. Falls Touren ausfallen, werden diese schnellstmöglich nachgeholt. Auch am Wertstoffhof in Buchen kann es zu Wartezeiten oder zeitweisen Schließungen kommen.

Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, empfiehlt die KWiN die Nutzung der KWiN-App. Die kostenlose App gibt es in den bekannten App-Stores oder kann einfach über den QR-Code auf dem Gebührenbescheid heruntergeladen werden. Alle Infos sind zudem auch auf der KWiN-Homepage www.kwin-online.de unter der Rubrik "News" zu finden.

Für Fragen oder Anliegen steht das Kundencenter der KWiN und AWN unter Telefonnummer 06281/9060 oder per E-Mail an info@kwin-online.de zur Verfügung.