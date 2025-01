Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Kaum ist der Winterwahlkampf eröffnet, und die ersten Politikerkonterfeis grüßen von den Plakaten herab, sind auch schon die Vandalen wieder unterwegs: In Mudau wurde am Wochenende ein Großplakat der Grünen zerstört und das Gesicht von Spitzenkandidat Robert Habeck verunstaltet.

Zum Glück ist dies bislang noch eher ein Einzelfall: Wie Manuel Unser von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Nachfrage der RNZ mitteilte, seien bislang in diesem Wahlkampf noch keine entsprechenden Sachbeschädigungen angezeigt worden.

Generell seien alle Parteien – quer durch die politische Landschaft – von Vandalismus betroffen. Bei der Europawahl im Frühjahr seien im Raum Heilbronn am häufigsten Plakate der AfD ins Visier der Zerstörer geraten, so Unser. Aber auch Plakate der Grünen gerieten besonders häufig in den Fokus von Vandalen. Wer dabei erwischt wird, wie er Wahlplakate zerstört oder verunstaltet oder im Nachgang als Verursacher ermittelt wird, dem droht ein Strafverfahren.

"Wir sind dazu angehalten, jede Sachbeschädigung in diesem Bereich rigoros zu verfolgen", erklärt der Pressesprecher. Denn Wahlplakate sind das Eigentum der jeweiligen Partei. Wer sie zerreißt, überklebt oder übermalt, der macht sich der Sachbeschädigung schuldig. Oft läuft es auf eine Geldstrafe hinaus, aber auch Freiheitsstrafen sind möglich.