> "Blummefeschd", Walldürn: Beim großen Frühlingsfest in Walldürn verwandelt sich die Innenstadt in ein buntes Marktgebiet mit einem vier Tage andauernden Vergnügen. Die Innenhöfe verzaubern die Besucher mit ihrem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm, und die Straßen werden in diesem Jahr wieder lebendiger. So bieten die Kunsthandwerkermeile in der Hauptstraße sowie der Kinderflohmarkt in der Oberen Vorstadtstraße zahlreiche Schnäppchen.

Der Festplatz im Schlosshof mit der Aktionsbühne lädt zum Schlemmen und Verweilen ein. Die Markthändler bereichern die Adolf-Kolping-Straße. Zudem können sich die Gäste an verschiedenen Ständen über regionale Produkte und Dienstleistungen informieren. Am Donnerstag haben zusätzlich die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Marktzeiten sind am Donnerstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr, am Freitag und Samstag von 14 bis 20 Uhr.

> "Shark", Schloßau: Der Garant für eine schweißtreibende Party eröffnet am Mittwoch das Sportfest in Schloßau. Die Band "Shark", eine der gefragtesten Coverbands aus der Umgebung, die in der Vergangenheit immer wieder Hallen gefüllt und erstklassige Stimmung verbreitet hat, betritt ab ab 20.30 Uhr die Bühne.

Mit brandheißer Musik aus den Charts, Partysongs, Rockklassikern, Dance und Discosounds sowie einer innovativen Showtechnik wollen sie die Partymenge zum Kochen bringen. Das Fest in Schloßau kann noch bis Sonntag besucht werden.

> Waldschwimmbad, Buchen: Die Freibadsaison im Buchener Waldschwimmbad wird am Vatertag (Christi Himmelfahrt) ab 10 Uhr stilecht mit einem Vatertags-Frühschoppen mit Weißwurst und mehr im Biergarten eröffnet. Ab 11 Uhr spielt die "BCH Bloos Band". Der Eintritt in den Biergarten ist frei, Badegäste benötigen eine gültige Eintrittskarte. Im Buchener Mühltal, umgeben von einer 11.000 m² großen Liegewiese, bietet das beheizte Waldschwimmbad ein großzügiges Schwimmerbecken, das durch eine künstliche Insel mit Bogenbrücke getrennt ist.

Neben einem Ein- und Drei-Meter-Sprungbrett und einer integrierten Breitrutsche im ...