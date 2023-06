> Ackerfestival, Hainstadt: Mehrere DJs und Liveacts gibt es am Samstag beim Ackerfestival in Hainstadt an einem einzigartigen Ort. Der Baggersee an der Kiesgrube bietet die perfekte Location für das Spektakel, bei dem bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden kann. Tickets gibt es online unter www.ackerfestival-hainstadt.de oder an der Abendkasse.

> "Living History", Gottersdorf: Einen interessanten Einblick in die Zeit der demokratischen Revolution von 1848/49 bietet bis Sonntag das Freilandmuseum in Gottersdorf. "Living History"-Darsteller empfinden die Zeit nach, als sich im Südwesten Deutschlands erste demokratische Kräfte regten und gegen die monarchisch geprägte Herrschaftsordnung aufbegehrten. Zu sehen sein werden Streitgespräche, Exerzierübungen der Bürgerwehr sowie der Marsch auf das benachbarte Rentamt. Es wird jeweils eine geführte und kommentierte Führung entlang der verschiedenen inhaltlichen Stationen stattfinden. Dazwischen gibt es für die Besucher Zeit, mit den Darstellern ins Gespräch zu kommen.

> Klingefest, Seckach: Das Kinder- und Jugenddorf Klinge öffnet am Samstag und Sonntag für das bekanntes Klingefest seine Pforten. Der Samstag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst mit Festakt in der Kirche St. Bernhard mit Überreichung der Heinrich-Magnani-Medaille. Ab ca. 14 Uhr folgt ein gemütliches Beisammensein mit Austausch, während im Schulhof Spiel und Spaß für die Kinder angeboten werden. Ab 19 Uhr beginnt mit der Kinderdisco im Forum der letzte Programmpunkt des Abends. Der Festsonntag startet um 11 Uhr mit einem Gottesdienst für alle in der Kirche St. Bernhard, ab 12 Uhr beginnt der "Budenrummel" im gesamten Dorf mit einem kunterbunten Programm für Gäste jeden Alters. Neben einem breit gefächerten kulinarischen Angebot erwarten die Besucher eine Vielfalt an Aktivitäten und Unterhaltung wie Spiel-, Bastel- und Aktionsangebote sowie weitere Attraktionen wie Bücherbörsen und Flohmarktstände.

> Stadtgartenfest, Osterburken: Freunde der Blasmusik kommen am Wochenende

in Osterburken auf ihre Kosten. Das traditionelle Stadtgartenfest des Musikvereins wird am Samstag um 17 Uhr mit dem Bieranstich eröffnet, bevor ab 20 Uhr der "80er-/90er"-Partyabend steigt. Auch der Sonntag bietet ein vielversprechendes Programm: Um 11 Uhr wird ein ökumenischer Familiengottesdienst im Zelt gefeiert, und auch der restliche Tag wird mit musikalischer Unterhaltung und dem "11. Borkemer Entenrennen" um 15 Uhr fortgesetzt. Festausklang ist am Montag mit Firmen- und Behördenessen und Musik-Café für die ganze Familie sowie mit der Stadt- und Feuerwehrkapelle.

> "Umsonst & Draußen-Festival", Würzburg: Wie immer im Juni, wie immer

auf den Mainwiesen, richtig groß und weiterhin ohne Eintritt! Das "Umsonst & Draußen" ist ein großes Festival auf den Mainwiesen mit über 50 lokalen und auswärtigen Bands auf mehreren Bühnen. Selten große Stars, aber viele neue, spannende Acts. Und es gibt weit mehr als nur Musik: Ausstellungen, viele Infostände von Initiativen, ein üppiges Kinderprogramm und etliches mehr. Hier können sich alle eine Auszeit nehmen, Menschen begegnen und neue kennenlernen, neugierig sein und feiern.

> "Odenwald Country Fair", Michelstadt: Die "Odenwald Country Fair" ist eine Garten- und Genussmesse der besonderen Art im traumhaften Ambiente des Englischen Gartens Eulbach (Michelstadt). Über 200 Aussteller begrüßen Besucher, um Schönes, Stilvolles, Nützliches, Antikes, Wertvolles, Blühendes und Zweckmäßiges für Garten, Park, Haus und Hof sowie das ganz persönliche Wohlbefinden zu entdecken. Das Flair des Englischen Gartens Eulbach lädt zum Verweilen, Genießen und Bummeln ein. Ein abwechslungsreiches Begleitprogramm untermalt die Veranstaltung. Die "Odenwald Country Fair" ist bis Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet.