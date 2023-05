> Frühlingsfest, Mosbach: Das über die Stadtgrenzen weit hinaus bekannte Frühlingsfest wird von Freitagabend bis Montagabend in Mosbach schon zum 50. Mal gefeiert. Vier Tage Live-Musik in der Innenstadt, Fahrgeschäfte und eine vielfältige Auswahl an kulinarischen Leckereien werden geboten. Am Sonntag laden außerdem die Fachgeschäfte von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln, Schlendern und Shoppen ein.

> Brückenfest, Osterburken: Das beliebte Brückenfest wird am Samstag um 18 Uhr mit dem Bieranstich eröffnet. Ab 20 Uhr wird die Kultband "Return United" mit vier Originalmitgliedern der ehemaligen legendären "United Sound Ltd" die Besucher unterhalten. Der Festsonntag beginnt um 9 Uhr mit dem 13. Stadtlauf "Run for Wilma". Ab 11 Uhr beginnt der Festbetrieb. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet und laden zum Einkauf ein. Ein Vergnügungspark für die Kinder sowie Ausstellungen und verschiedene Stände runden das abwechslungsreiche Festprogramm ab.

> Aktionstag "Adventon", Osterburken: Am Sonntag starten die Siedler von "Adventon" ihren ersten Aktionstag. Ab 11 Uhr werden im mittelalterlichen Ambiente alte Handwerkstechniken gezeigt, bei denen nach dem Motto "Mittendrin statt nur dabei" gerne selbst Hand angelegt werden darf. Ganz ohne Markttrubel ist an diesem Tag viel Zeit für fachliche Gespräche, Erläuterungen und Diskussionen.

> "Kunsthandwerk und mehr", Tauberbischofsheim: Die Altstadt verwandelt sich am Wochenende in ein Paradies für Selbstgemachtes und Kreativarbeiten. Von 11 bis 18 Uhr gibt es am Samstag und Sonntag Ideen und Anregungen für die geschmackvolle Gestaltung von Heim und Garten sowie die passenden Deko-Artikel: Keramik und Kunst, Floristik und Malerei, Handwerk und nicht zuletzt Kunsthandwerk werden auf dem Marktplatz zu finden sein. Am Samstag durchquert mit etwa 130 Autos die Oldtimer-Porsche-Rallye "2. Röhrl-Klassik" von 13.30 bis 15 Uhr Tauberbischofsheim, und am Sonntag sind die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

> Maimarkt, Lauda: Unter dem Motto "Kunst und Kultur" präsentieren am Sonntag zahlreiche Künstler aus der Region ihre Kunstwerke und laden zu einem Bummel durch die bunt geschmückte Altstadt ein. Bereits ab 11 Uhr startet der Krämermarkt auf dem Marktplatz und rund ums Rathaus findet auch der große Flohmarkt für alle Generationen statt. Von 12 bis 17 Uhr präsentieren zudem die Einzelhändler ihre ganze Vielfalt mit attraktiven Angebote aus allen Bereichen.