Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Im Falle eines Unglücks kann es dazu kommen, dass Einheiten des Katastrophenschutzes des Neckar-Odenwald-Kreises in einen anderen Landkreis verlegt werden müssen. Das muss aber geübt werden – und zwar am kommenden Samstag, 1. Juni. Durch die vom Landratsamt organisierte Übung werden an diesem Tag vermehrt Einsatzfahrzeuge unterwegs sein. Im Bereich der A 81 und der B 27 ist mit Kolonnenverkehr zu rechnen.

Nach der Alarmierung werden sich Einheiten der Feuerwehr, des DRK und des Wasserrettungszuges der DLRG in einem Bereitstellungsraum in Osterburken treffen. Anschließend geht’s in einer Kolonne mit 30 Einsatzfahrzeugen über die A 81 in Richtung Main-Tauber-Kreis. Am Rasthof "Ob der Tauber" ist ein technischer Halt vorgesehen. Danach geht’s in drei Marschgruppen über die Bundesstraße 27 zurück in Richtung Walldürn. Dort endet der motorisierte Marsch.