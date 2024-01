Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Ein neues Rekordergebnis ist es diesmal nicht – ein ungemein starkes Zeichen der Solidarität und Hilfsbereitschaft aber allemal: Die RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis ist abgeschlossen. Die Leserinnen und Leser der Rhein-Neckar-Zeitung spendeten insgesamt 113.415 Euro, die Sparkasse Neckartal-Odenwald legte bei der Abschlussveranstaltung nun noch einmal 11.350 Euro drauf. Das ergibt einen Endstand von insgesamt 125.765 Euro.

"Da steht eine beeindruckende sechsstellige Zahl – und das ist einfach toll", ordnete Heiko Schattauer, Leiter der RNZ-Redaktion in Mosbach, das Ergebnis ein. Sparkassendirektor Michael Krähmer hatte die Zahl der Einzelspenden (1160) und die durchschnittliche Spendenhöhe (98 Euro) parat. "Dass die Spendenhöhe gestiegen ist, ist schön, nichtsdestotrotz sind es im Ergebnis zehn Prozent weniger als im Vorjahr", so Krähmer.

Der Betrag mache ihn aber keineswegs unzufrieden, das Erreichte sei eine "gute Leistung". Daran hat die Sparkasse auch neben der großen Spende zum Abschluss noch weiteren Anteil: Statt Geschenken für Geschäftspartner gab es in diesem Jahr eine zusätzliche Spende für die Weihnachtsaktion in Höhe von 1000 Euro.

Die Spenden werden nun ein ganzes Jahr benötigt, um Menschen in der Region unter die Arme zu greifen. Dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird und hilft, dafür sorgen die Mitarbeitenden des Diakonischen Werks, des Caritasverbands und der Fachrichtung Soziales des Landratsamtes im Neckar-Odenwald-Kreis. "Es ist ein tolles Ergebnis, das deutlich sechsstellig ist, und eine großzügige Zugabe der Sparkasse – vielen Dank an alle Spender", sagte Guido Zilling (Geschäftsführer Diakonisches Werk). Er betonte: "Diese Spenden helfen, um ein ganzes Jahr zu helfen!"

Meinrad Edinger (Geschäftsführer Caritasverband) betonte: "Wir durften bei all den Krisen und Problemlagen kein Spendenaufkommen in der Höhe wie in den Jahren zuvor erwarten. Dass vor allem die Zahl der Kleinspenden zurückgeht, ist ein Zeichen der Zeit." Diejenigen, die bisher noch etwas geben konnten, könnten es – aus eigenen finanziellen Zwängen – zum Teil nun nicht mehr, so Edinger.

"Und das bedeutet, dass wir weitermachen müssen, dass wir mit dieser Aktion goldrichtig liegen." Auch Renate Körber, Sozialdezernentin im Landratsamt, urteilte: "Das Ergebnis ist immer noch hervorragend." Rüdiger Busch (Leiter der RNZ-Redaktion in Buchen) ist sich sicher, dass die Leser der Rhein-Neckar-Zeitung wieder "ein sehr großes Herz" gezeigt haben: "Es geht nicht um Rekorde, sondern um Hilfe."

Mit den Spenden aus dem Vorjahr hat man bei der Caritas in 517 Fällen geholfen, insgesamt wurden 54.000 Euro ausbezahlt. Beim Diakonischen Werk waren es 828 Auszahlungen und insgesamt 70.000 Euro. Das Landratsamt hatte deutlich weniger Fälle, dafür aber höhere Auszahlungen. In vielen Fällen helfe aber auch schon ein Einkaufsgutschein über 20, 30 oder 50 Euro – je nach Haushaltsgröße.

"Oft geht es darum, im Alltag Probleme zu lösen", erklärte Meinrad Edinger. Etwa, wenn eine unvorhergesehene Ausgabe auf Menschen zukommt, die sowieso schon wenig haben, die keine Rücklagen bilden können, die auf Leistungen warten. Denn die Bearbeitungszeiten für staatliche Leistungen – wie zum Beispiel Kindergeld – seien aktuell deutlich länger als noch vor wenigen Jahren.

Zum Schluss galt der Dank aller Akteure all jenen Spendern, die gegeben haben, was sie konnten, um Menschen in der Region zu helfen. "Das ist ein wirklich großartiges Engagement, für das man auch einfach noch einmal aufrichtig Danke sagen sollte", fasste stellvertretend Heiko Schattauer zusammen – ganz gleich, ob es sich um eine Club-, Gemeinschafts-, Firmen- oder Privatspende handle, ob ein vier- oder auch nur einstelliger Betrag beigesteuert worden sei: "Denn es ist ja so: Jede Spende hilft auch jemandem!", versicherte der RNZ-Redaktionsleiter.

Versichert haben zum Abschluss auch Michael Krähmer und Anja Herkert von der Sparkasse Neckartal-Odenwald, dass das Geldinstitut die regionale Hilfsaktion auch weiterhin unterstützen wird. "Die Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis war und ist eine gute Sache – und wird auch in Zukunft eine gute Sache sein."