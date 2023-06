Die erste Aktion der neuen Initiative ist ein Thesenanschlag an allen evangelischen Kirchen im Raum Mosbach. In der Nacht zum Sonntag wurde so an jede Kirchentür im Bezirk ein Thesenpapier angeschlagen, das über den laufenden Strategieprozess der badischen Landeskirche informiert und Auskunft über den jeweiligen Planungsstand der betroffenen Kirche gibt. Dafür wurden ganz bewusst auch die von der badischen Landeskirche gewählten Farben rot, grün und gelb verwendet. So hängen beispielsweise an den "roten" Kirchen auch rote Plakate mit der Überschrift: "Pech gehabt! Hier zieht sich die Kirche aus ihrer Verantwortung zurück!". Danach werden zehn Thesen aufgeführt, warum die Kirche im Dorf bleiben muss. Das Thesenpapier schließt mit einer Aufforderung, sich gemeinsam für ...

"Wir wollen uns gegen den Ausverkauf unserer Kirchen und unseres Glaubens wehren", sagen die beiden Kirchengemeinderätinnen. "In Mörtelstein gibt es beispielsweise eine sehr aktive Kirchengemeinde, die Angebote für alle Generationen bereithält. Dies ist insbesondere auch für die Integrationsarbeit sehr wichtig. Die Mörtelsteiner haben bereits vor acht Jahren unter Beweis gestellt, dass sie nicht nur klagen, sondern handeln können." Das ehemals evangelische Gemeindehaus wird seither ehrenamtlich von einem Förderverein verwaltet. Daher hat sich in Mörtelstein jetzt eine Initiative zum Erhalt von Dorfkirchen gegründet.

Hintergrund ist ein laufender Strategieprozess der Ekiba: Allein im evangelischen Kirchenbezirk Mosbach könnten bei 13 der 34 Kirchen die Mitfinanzierung durch die badische Landeskirche wegfallen. In ganz Baden dürften weit über hundert Kirchen betroffen sein. Mit einer sogenannten Gebäudeampel wurden alle Kirchen bereits in die Kategorien "Rot", "Gelb" und "Grün" eingeteilt. Während Grün die Weiterfinanzierung aus Karlsruhe bedeutet, würden rote und gelbe Kirchen sozusagen sich selbst überlassen. In einem Strategiepapier der badischen Landeskirche heißt es dazu, dass dort andere Finanzierungslösungen gesucht werden müssten bzw. die Kirchen aufgegeben oder verwertet werden sollen.

"Wir haben uns bewusst für einen Thesenanschlag nach dem Vorbild von Luther entschieden, weil wir glauben, dass der eingeschlagene Weg der Landeskirche grundsätzlich in die falsche Richtung geht", so Becker und Zeus. "Wir wollen den Menschen aufzeigen, was es wirklich bedeutet, wenn sich die badische Landeskirche aus der Finanzierung von Dorfkirchen zurückzieht und welche fatalen Folgen dies gerade für den ländlichen Raum hat."

Daher lädt die Initiative am kommenden Donnerstag, 15. Juni, um 19 Uhr zu einer Dorfversammlung ins evangelische Gemeindehaus nach Mörtelstein ein. Hier soll beraten werden, wie man gemeinsam auf die Nöte der kleinen Kirchengemeinden reagieren kann.

Auch ein Imagevideo zum Erhalt von Dorfkirchen wurde bereits gedreht. Darin sehe man, welchen hohen Stellenwert eine Kirche für die Menschen in den Dörfern haben kann. Nach sehr vielen Gesprächen werde immer deutlicher, dass der laufenden Strategieprozess der evangelischen Landeskirche viele Menschen in ganz Baden emotional beschäftige. "Wir wollen Menschen, die gemeinsam die evangelische Kirche gestalten, zusammenbringen, um mit dem Oberkirchenrat in Karlsruhe und der Landessynode ins Gespräch zu kommen. Wir hoffen sehr, dass man dort unsere Sorgen und Ängste ernst nimmt und uns hilft, unsere Dorfkirchen zu erhalten", so die beiden Mörtelsteinerinnen.