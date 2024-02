Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/rüb) "Das Landratsamt bereitet sich auf anhaltende Flüchtlingszuweisungen im laufenden Jahr vor", heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Deshalb sollen vier weitere Gemeinschaftsunterkünfte im Kreis entstehen: in Buchen, Limbach, Neunkirchen und Walldürn. 220 Menschen könnten dort insgesamt untergebracht werden, so die Planungen.

Im Buchener Veilchenweg (im Wohngebiet "Hainsterbach") hat der Landkreis ein ehemaliges Pflegeheim erworben, das bereits in den Jahren 2016 bis 2018 schon einmal als Gemeinschaftsunterkunft genutzt wurde. Dort sollen rund 50 Asylbewerber untergebracht werden.

Bei der Erstbelegung des Gebäudes vor acht Jahren hatten Anwohner die Petition "Interessengemeinschaft Veilchenweg" gestartet, um zu erreichen, dass in dem direkt in einem Wohngebiet liegenden Gebäude vornehmlich Familien untergebracht werden.

Damals hatte der Kreis zugesichert, dass zunächst nur Familien und Frauen dort einziehen werden. Ein solches Entgegenkommen ist diesmal aber eher nicht zu erwarten: "In der Unterkunft werden die Flüchtlinge untergebracht, die zu diesem Zeitpunkt zugewiesen werden", erklärte Pressesprecher Jan Egenberger auf RNZ-Nachfrage.

Über die "Zusammensetzung" – Herkunft, Männer oder Frauen – sei deshalb derzeit keine Aussage möglich. Insgesamt ist der Anteil der Männer an den Flüchtlingen nach wie vor sehr groß: Bundesweit waren zuletzt 70 Prozent aller Flüchtlinge männlich.

Die aktuellen Mieter des Gebäudes im Veilchenweg können dort übrigens wohnen bleiben: "Die Mietverträge haben weiter Bestand", sagte Egenberger.

Das frühere Hotel „Limbacher Hof“ wird ebenfalls zur Flüchtlingsunterkunft. Foto: Gemeinde

Auch das ehemalige Hotel "Limbacher Hof" in Limbach wurde vom Kreis erworben und soll nun für die Nutzung durch 50 bis 60 Personen umgebaut werden. "Ich habe den Landkreis um die Unterbringung von Familien gebeten", sagte Bürgermeister Thorsten Weber, "eine Zusage ist aktuell allerdings nicht möglich."

Auf dieser Freifläche in Buchener Straße in Walldürn soll eine Containeranlage errichtet werden, in der rund 85 Flüchtlinge leben sollen. Foto: Ralf Scherer

Eine weitere Unterkunft in zweigeschossiger Modulbauweise soll zudem in Walldürn in der Buchener Straße entstehen und für rund 85 Personen Platz bieten. Die dafür notwendige Fläche wurde angemietet und der Bauantrag für die Aufstellung der Module ist beim zuständigen Baurechtsamt eingereicht.

In Neunkirchen soll dieses ehemalige Freizeitheim umgewidmet werden. Foto: cao

Ebenso hat der Kreis in Neunkirchen im "Schönblick" ein ehemaliges Freizeitheim gekauft, das einmal für 35 Geflüchtete als Unterkunft dienen soll.

"Die Ertüchtigung beziehungsweise der Bau der Unterkünfte findet jeweils in enger Abstimmung mit der betroffenen Gemeinde statt", teilte das Landratsamt mit. Darüber hinaus arbeite der Kreis weiterhin an der Umsetzung von Unterkünften in Modulbauweise in Schefflenz und Ravenstein.

Wann und mit welcher Personenzahl die Unterkünfte belegt werden, hänge vom Baufortschritt und der Entwicklung der tatsächlichen Zuweisungen ab. Auch über die Herkunftsländer der Flüchtlinge, die in den jeweiligen Unterkünften leben sollen, "lassen sich derzeit noch keine Aussagen treffen".

Update: Dienstag, 20. Februar 2024, 17.15 Uhr