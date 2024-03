Gleich sechs Schwerverletzte, darunter drei Kinder, forderte ein Unfall am 3. Juni 2023 auf der Bundesstraße 27 am Ortseingang von Neckarzimmern. Eine 50-jährige Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Archivfoto: zg