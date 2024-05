Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ/pm) Dr. Achim Brötel, Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, soll ab September 2024 Nachfolger von Reinhard Sager als Präsident des Deutschen Landkreistags werden. Das hat das Präsidium des Deutschen Landkreistags in seiner Sitzung im Kreis Oberspreewald-Lausitz seiner im Herbst tagenden Mitgliederversammlung einstimmig empfohlen.

"Ich freue mich sehr, dass die Kolleginnen und Kollegen im Präsidium des Deutschen Landkreistags mir so einmütig ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Das tut nicht nur gut, sondern es gibt vor allem auch noch einmal weiteren Rückenwind für die Wahl im September, bei der ich aller Voraussicht nach als einziger Bewerber ins Rennen gehen werde", sagte Brötel nach der Bekanntgabe dieser Vorentscheidung. "Die Chance, die vielfältigen Interessen der 294 deutschen Landkreise von Schleswig-Holstein bis Bayern an der Spitze des Deutschen Landkreistags und damit in verantwortlicher Position zu vertreten, ist für mich eine große persönliche Herausforderung und Ehre zugleich."

Er habe allerdings auch gebührenden Respekt vor dem, was damit an zusätzlichen bundesweiten Verpflichtungen auf ihn zukommen werde, so Brötel. "DLT-Präsident Reinhard Sager hat in den vergangenen zehn Jahren in dieser Funktion Unglaubliches geleistet und ist so in der breiten Öffentlichkeit zum Gesicht, vor allem aber auch zur Stimme der deutschen Landkreise geworden. Natürlich habe ich den Anspruch, diese Arbeit mindestens im selben Maße fortzuführen."

Er traue sich das aber auch zu, weil er sich nicht nur auf ein hervorragendes Team im Landratsamt, sondern auch auf zwei exzellent aufgestellte Hauptgeschäftsstellen in Berlin und Stuttgart verlassen könne. "Oberstes Ziel muss es aber sein, dass mein Hauptamt im Neckar-Odenwald-Kreis unter der zusätzlichen ehrenamtlichen Funktion nicht leidet. Da ich schon bisher diszipliniertes Arbeiten gewohnt bin und heute auch mobil sehr viel mehr möglich ist als früher, sollte das aber gelingen können. Allenfalls an der Präsenz bei dem einen oder anderen Termin im Kreis werde ich wohl Abstriche machen müssen", gibt Brötel einen Ausblick.

Auf der anderen Seite sehe er aber auch die potenziellen Vorteile für den kleinen Neckar-Odenwald-Kreis im direkten Zusammenspiel mit den Entscheidungsträgern in Berlin. "Deshalb blicke ich der Wahl im Kloster Seeon in Bayern voller Zuversicht entgegen und freue mich vor allem schon jetzt auf das, was dann anschließend kommen wird."

Der Deutsche Landkreistag schreibt derweil in einer Pressemitteilung, dass Achim Brötel "für dieses Amt herausragend qualifiziert" ist: als Jurist, als Kommunalpolitiker und als Verwaltungsfachmann. Als Jurist hat er es zum Richter auf Lebenszeit gebracht, der sogar an den Bundesgerichtshof abgeordnet wurde. Als Kommunalpolitiker sammelte er im Kreistag seit 1999 umfassende Erfahrungen. Seit 1999 war er Bürgermeister der Stadt Buchen, seit 2005 in inzwischen dritter Amtszeit amtiert er als Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises.

Brötel ist seit Langem Vizepräsident des Landkreistags Baden-Württemberg und Vorsitzender des Sozialausschusses des Deutschen Landkreistags. Zudem vertritt er den Deutschen Landkreistag im Verwaltungsrat der KGSt, der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. "Das Präsidium hat dies als beste Voraussetzungen angesehen, erfolgreich in die großen Fußstapfen von Reinhard Sager zu treten", heißt es in der Mitteilung weiter.

Im baden-württembergischen Landkreistag freut man sich über die anvisierte Wahl von Brötel. "Achim Brötel ist eine Idealbesetzung als Präsident des Spitzenverbands", sagt etwa der Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, Landrat Joachim Walter. Erstmals seit 1960 rücke damit wieder ein Baden-Württemberger an die Spitze des Deutschen Landkreistags. Der Landkreistag ist der Spitzenverband der 294 deutschen Landkreise. Walter weiter: "Die einstimmige Empfehlung des Präsidiums des Deutschen Landkreistags ist Ausdruck des Respekts, der Anerkennung und der Wertschätzung, die Dr. Achim Brötel sich in seiner langjährigen erfolgreichen Tätigkeit über die Grenzen unseres Bundeslands hinaus erworben hat."

Brötel bringe alles mit, was man sich für den Präsidenten eines kommunalen Spitzenverbands nur wünschen könne: Er sei "ein intimer Kenner der kommunalen Welt" und entschiedener Verfechter der kommunalen Selbstverwaltung. Als Vizepräsident des Landkreistags Baden-Württemberg trage er seit vielen Jahren dazu bei, die Anliegen der Landkreise in den politischen Raum zu tragen.

Als Vorsitzender der Sozialausschüsse des deutschen und des baden-württembergischen Landkreistags verfüge er über eine sozialpolitische und sozialrechtliche Expertise, die ihresgleichen suche und für die Landkreise als "Sozialstaat vor Ort" besonders wertvoll sei. Hinzu komme, dass Brötel nicht nur als Spitzenjurist und begnadeter Redner, sondern gerade auch durch seine verbindende, empathische Art eine Idealbesetzung für das Präsidentenamt des Deutschen Landkreistags sei. "Gemeinsam mit allen baden-württembergischen Landrätinnen und Landräten kann ich sagen, dass wir stolz auf die Benennung von Landrat Achim Brötel für das Amt des deutschen Landkreistagspräsidenten sind", beglückwünscht ihn Walter.

Update: Donnerstag, 9. Mai 2024, 17.44 Uhr