Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) In einer Woche geht es los: Bei der 72-Stunden-Aktion der Erzdiözese Freiburg und des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) werden unter dem Motto "Uns schickt der Himmel" vom 18. bis 21. April im Erzbistum über 8000 Kinder und Jugendliche aus katholischen Jugendverbänden, Kirchengemeinden, Schulklassen und anderen Gruppen mehr als 300 soziale, interkulturelle oder ökologische Projekte verwirklichen. Damit ist die Erzdiözese deutschlandweit das Bistum mit den meisten Aktionsgruppen. In ganz Deutschland sind sogar über 2600 Gruppen angemeldet, der Koordinierungskreis Odenwald-Tauber ist mit 17 Aktionsgruppen dabei.

Mit dem Motto "Uns schickt der Himmel" machen die Engagierten deutlich, worum es während der 72-Stunden-Aktion gehen soll: Junge Menschen setzen aus ihrem Glauben heraus ein Zeichen für Solidarität mit Schwächeren und engagieren sich für das Gemeinwesen.

Für die in wenigen Tagen beginnende Sozialaktion erwarten die Verantwortlichen des BDKJ noch eine Steigerung im Vergleich zu den bisher gemeldeten Zahlen. "Die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen zieht Kreise. Aus den vergangenen Aktionen wissen wir, dass viele Gruppen während der 72 Stunden noch deutlich wachsen. Sie werden dabei von allen Seiten unterstützt: ob alt oder jung, kirchennah oder -fern", sagt Raphael Würth, BDKJ-Diözesanleiter in der Erzdiözese.

Auch von Seiten der Politik und der Kirche bekommen die Gruppen Unterstützung. So hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Schirmherrschaft für Baden-Württemberg übernommen. Während der Aktion werden zudem Vertreter der Landes- und Kommunalpolitik sowie Mitglieder der Bistumsleitungen Gruppen an ihren Projektorten besuchen. In den Dekanaten Mosbach-Buchen und Tauberbischofsheim sind vor allem die beiden Dekane Johannes Balbach und Thomas Holler als Unterstützer dabei.

Darüber hinaus sind alle Interessierten in beiden Dekanaten aufgerufen, diesem Beispiel zu folgen und die Gruppen in ihrer Umgebung zu unterstützen. Welche Gruppen das sind, kann unter www.72stunden.de/72hilfe rausgefunden werden. Dort gibt es während der Aktion auch konkrete "Hilferufe" von Aktionsgruppen, die Material oder Fachwissen benötigen, um ihr Projekt verwirklichen zu können.

Die Auftaktveranstaltungen beginnen jeweils um 16.15 Uhr, in Osterburken beginnt der Auftakt allerdings erst um 17 Uhr.

Die Aktionsgruppen starten im Mittelbereich Buchen an folgenden Orten: Die Dorfplatzverschönerer Hainstadt, die KLJB Glashofen und Schönstatt Mannesjugend in der Pfarrscheune Hainstadt; die Aktionsgruppen Minis und Co. Waldhausen und Heidersbach sowie die Jugendfeuerwehr und ihre Freunde in Buchen am Alten Rathaus; die Aktionsgruppe KjG Osterburken an der Kirche in Osterburken.