Neckar-Odenwald-Kreis. (jam) Ungebetener Gast: Eine Hornisse hat sich in die Wohnung verirrt. Doch kein Grund zur Panik. Entgegen ihrem Ruf ist die Wespenart scheu, friedfertig und sogar nützlich: Sie hält den Menschen Plagegeister wie Stubenfliegen, Bremsen und Wespen vom Leib. Noch dazu sind Hornissenstiche keineswegs so gefährlich, wie der Volksmund ihnen nachsagt: Er ist laut Experten nicht giftiger als der einer Biene oder Wespe.

Eigentlich nisten die Tiere in Baumhöhlen in lichten Wäldern und an Waldrändern, sie ziehen aufgrund eines Mangels an natürlichen Nistplätzen aber zuletzt häufiger in die Nähe der Menschen: etwa in Rollladenkästen, alte Schuppen oder in Nischen auf dem Dachboden. Hornissen sind zwar besonders geschützt, aber nicht mehr gefährdet.