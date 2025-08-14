Gewässer weiter unter Druck
Wegen der Hitze ist die Wasserentnahme weiterhin eingeschränkt. Das muss beachtet werden.
Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/stk) Erst Hitze und Dürre, dann Dauerregen, jetzt wieder Hitze: Bereits Mitte Juli schränkte die Untere Wasserbehörde des Landratsamtes im Neckar-Odenwald-Kreis die Entnahme von Wasser aus "oberirdischen Gewässern" (also Seen, Flüssen und Bächen) ein – und das bleibt auch bis auf Weiteres so. "Die Untere Wasserbehörde beobachtet die Entwicklung der Wasserstände
