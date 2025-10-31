Von Dominik Rechner

Bauland. Ende Juli hat das Unternehmen Strategic Link GmbH seine Pläne vorgestellt, in Zusammenarbeit mit der Giganet Services GmbH (GSG) nach und nach den Glasfaserausbau im Bauland zu realisieren. Nun soll sehr bald der Baustart folgen.

"Wir brauchen noch die verkehrsrechtliche Anordnung (VAO) der Verkehrsbehörde", informiert Sebastian