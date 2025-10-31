Freitag, 31. Oktober 2025

Plus Neckar-Odenwald-Kreis

Geht der Glasfaser-Ausbau im Bauland endlich los?

Die Maßnahmen von Strategic Link GmbH in Zusammenarbeit mit Giganet Services GmbH stehen in den Startlöchern. Beginn ist in Ballenberg.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 6 Sekunden
Der Glasfaserausbau im Bauland durch die Strategic Link GmbH in Zusammenarbeit mit der Giganet Services GmbH könnte noch Ende November beginnen. Symbolfoto: Andreas Hanel

Von Dominik Rechner

Bauland. Ende Juli hat das Unternehmen Strategic Link GmbH seine Pläne vorgestellt, in Zusammenarbeit mit der Giganet Services GmbH (GSG) nach und nach den Glasfaserausbau im Bauland zu realisieren. Nun soll sehr bald der Baustart folgen.

"Wir brauchen noch die verkehrsrechtliche Anordnung (VAO) der Verkehrsbehörde", informiert Sebastian

