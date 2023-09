Digeno und AWN kämpfen mit Umständen

Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Kliniken standen im Mittelpunkt des Interesses und der Beratungen bei der jüngsten Kreistagssitzung in Aglasterhausen. Eine gute Zeit, nachdem Bürgermeister Stefan Kron die "Stammgäste" in seiner Gemeinde begrüßt hatte, waren aber auch noch ein paar andere, durchaus bedeutende Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. So waren zur