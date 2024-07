Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Land und Leute, Genuss und Region: Am ersten Sonntag im August ist es wieder so weit im Naturpark Neckartal-Odenwald. Dann laden drei landwirtschaftliche Betriebe zum schmackhaften, vergnüglichen und vor allem regionalen Brunch auf dem Bauernhof. Nach einem klassischen Frühstück mit hausgemachten Leckereien wie Marmeladen, heimischem Honig, Wurst und Selbstgebackenem gibt es bei allen Anbietern auch ein reichhaltiges mittägliches Warmbuffet. Dieses ist ebenso geprägt von leckeren, so weit wie möglich hofeigenen Erzeugnissen. Zum kulinarischen Genuss gesellt sich an allen Orten durch Hofführungen ein Blick hinter die Kulissen. Für die Unterhaltung der kleinen Gäste wird mit kreativen Ideen ebenfalls gesorgt.

"Wer sich das einmalige Angebot an ehrlicher, köstlicher Landküche, an guten Gesprächen und Einblicken in ländliche Wertschöpfung nicht entgehen lassen möchte, sollte sich schleunigst bei den Betrieben anmelden, denn die Plätze sind begehrt", lässt der Naturpark Neckartal-Odenwald verlauten.

Bei der diesjährigen Ausgabe des Brunchs auf dem Bauernhof am 4. August trumpfen in Sindolsheim, Adelsheim und Dornberg Edelpilzgerichte, hausgemachte Dinkelnudeln mit Sonntagsbraten von Rind und Schwein sowie variationsreiche Grünkernspeisen und Grillkartoffeln auf. Über die hoftypischen, delikaten Buffetzusammenstellungen, über Preise und Leistungen informieren die Betriebe bei Nachfrage. Anmeldungen sind bis Ende Juli ebenfalls direkt an die Betriebe zu richten:

> Naturpark-Partnerbetrieb Kubach Speisepilze, Sindolsheim. Info und Anmeldung: Arno und Michael Kubach, Telefo 0170/7835799, E-Mail: info@kubach-speisepilze.de.

> Pfeiffers Bauernlädle, Adelsheim. Info und Anmeldung: Familie Pfeiffer, E-Mail: pfeiffer-anna@t-online.de.

> Naturpark-Partnerbetrieb Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald, Dornberg. Info und Anmeldung: Familie Englert, Tel. 06283/50298, E-Mail: info-odenwald@web.de.

Info: Alle Infos gibt es unter www.naturpark-neckartal-odenwald.de/geniessen/brunch-auf-dem-bauernhof