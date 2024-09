Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) So durchwachsen das Jahr, so durchwachsen fiel und fällt auch die Ernte auf den Feldern aus. "Durch das feuchte Frühjahr und den warmen Sommer mit einzelnen Niederschlägen sind die Ernten in den Regionen Odenwald und Bauland beim Mais und allgemein beim Futter in diesem Jahr besser, als wir es in unserer Trockenregion gewohnt sind", sagt Albert Gramling,

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote