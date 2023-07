Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Im Juni ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 10.946 zurückgegangen. Das sind 39 Arbeitslose oder 0,4 Prozent weniger als noch im Mai diesen Jahres und 987 oder 9,9 Prozent mehr als im Juni 2022. Die Arbeitslosenquote liegt damit unverändert bei 3,2 Prozent, das gab die Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung bekannt. In Baden-Württemberg liegt die Quote bei 3,8 Prozent (Mai: 3,7).

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Im Juni ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 10.946 zurückgegangen. Das sind 39 Arbeitslose oder 0,4 Prozent weniger als noch im Mai diesen Jahres und 987 oder 9,9 Prozent mehr als im Juni 2022. Die Arbeitslosenquote liegt damit unverändert bei 3,2 Prozent, das gab die Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung bekannt. In Baden-Württemberg liegt die Quote bei 3,8 Prozent (Mai: 3,7).

843 neue Arbeitsstellen wurden im Juni gemeldet, 205 oder 19,6 Prozent weniger als im Mai und 322 oder 27,6 Prozent weniger als im Juni 2022. Insgesamt waren 7880 Stellen gemeldet, 168 oder 2,1 Prozent weniger als im Mai und 543 oder 6,4 Prozent weniger als im Juni 2022. Der demografische Wandel ist auf dem Arbeitsmarkt angekommen, was bedeutet, dass die Bevölkerung altert und die Erwerbsbevölkerung schrumpft.

"Bereits jetzt stellt die Deckung des Fachkräftebedarfs die Unternehmen und die Gesellschaft vor große Herausforderungen", betont Elisabeth Giesen, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim. "Mit dem Renteneintritt der Babyboomer werden die Fachkräftelücken größer werden. Der technische Fortschritt kann einen Teil dieser Lücke auffangen, doch es ist angezeigt, den Fokus verstärkt darauf zu richten, ältere Arbeitnehmer mit guten Konzepten im Erwerbsleben zu halten", so Elisabeth Giesen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent (Mai: 3,5 Prozent). Im Juni waren 2873 Menschen arbeitslos gemeldet, acht oder 0,3 Prozent mehr als im Mai und 138 oder 5 Prozent mehr als im Juni 2022. 583 Menschen meldeten sich arbeitslos, 570 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 146 Stellenangebote gemeldet, 20 oder 15,9 Prozent mehr als im Mai und 33,9 Prozent weniger als im Juni 2022. Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1235, das sind 3,3 Prozent weniger als im Juni 2022.

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,0 Prozent (Mai: 3,1 Prozent). Im Juni waren 2302 Menschen arbeitslos gemeldet, 73 oder 3,1 Prozent weniger als im Mai und 229 oder elf Prozent mehr als im Juni 2022. 573 meldeten sich arbeitslos, 646 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 395 Stellen gemeldet, sechs oder 1,5 Prozent weniger als im Mai und 1,7 Prozent weniger als im Juni 2022. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 2562, das sind 7,9 Prozent weniger als im Juni 2022.

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung 5824 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung 5122. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung beträgt 53,2 Prozent.

Von den 2873 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1.569 vom Jobcenter Neckar-Odenwald betreut (Juni 2022: 1412). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1304 Arbeitslose (Juni 2022: 1323). Von den 2302 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 1131 vom Jobcenter Main-Tauber betreut (Juni 2022: 930). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis betreuten 1171 Arbeitslose (Juni 2022: 1143).

"Die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, sind im Juni in nahezu allen Branchen sehr gut – auch noch für dieses Jahr", ermutigt Elisabeth Giesen. "Denn mit einer abgeschlossenen Ausbildung hat man das Fundament, auf das sich aufbauen lässt." Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2022 haben sich 2636 Bewerber gemeldet, das sind 13,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im gleichen Zeitraum wurden 5536 Berufsausbildungsstellen gemeldet, das sind 6,7 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Ein Blick in die Nachbarkreise: Die Arbeitsagentur Heidelberg meldet neun arbeitslose Personen weniger, insgesamt sind es 15.974 Personen. Dementsprechend bleibt die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent. In Heidelberg sind 637 mehr Menschen ohne Arbeit als im Vorjahr. Auch auf dem Arbeitsmarkt im Bezirk der Arbeitsagentur Heilbronn herrscht Stillstand. "Die Zahl der arbeitslosen Menschen hat sich im Juni entgegnen der sonst jahreszeitlich üblichen Belebung kaum verändert", heißt es in deren Pressemitteilung. Die Arbeitslosenzahl stieg im Juni leicht an, um fünf auf 10.616. Das sind 1408 Menschen mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,8 Prozent.