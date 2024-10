Mosbach/Buchen. (RNZ) Ab dem heutigen Dienstag bietet die Rhein-Neckar-Zeitung einen besonderen Service für die Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis: einen Newsletter mit den wichtigsten und aktuellsten Themen aus der Region.

Von Montag bis Samstag wird am Vormittag die E-Mail an alle Interessierten verschickt – dieser Service der RNZ ist kostenfrei. In der E-Mail finden sich dann die entsprechenden Links zu unseren Artikeln auf rnz.de.

Sie sind interessiert und möchten unser Newsletter-Angebot testen?

Dann klicken Sie einfach auf diesen Link: www.rnz.de/no-nl.

Sollten Sie Verbesserungsvorschläge oder Kritik haben, dann schreiben Sie an newsletter@rnz.de.