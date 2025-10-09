Donnerstag, 09. Oktober 2025

zurück
Plus Neckar-Odenwald-Kliniken

Pflegedienstleiter Kurt Böhrer nach 43 Jahren verabschiedet

"Der Mensch stand für Dich im Mittelpunkt". Er hat das Haus entscheidend geprägt.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 15 Sekunden
Pflegedienstleiter Kurt Böhrer wurde nach 43 Jahren an den Neckar-Odenwald-Kliniken verabschiedet. Das Foto zeigt ihn (2. v. r.) mit Ehefrau Elfi (3. v. r.), seiner Vorgängerin Helga Krügler (3. v. l.), der zukünftigen Pflegedienstleiterin Sabine Schulz (2. v. l.), Landrat Dr. Achim Brötel (l.), Martin Ruck (Mitte), Simon Schreiweis (3. v. r.) und Klinikgeschäftsführer Harald Löffler (r.). Foto: Tanja Radan

Buchen. (tra) "An den Neckar-Odenwald-Kliniken geht mit Deiner Verabschiedung zweifellos eine Ära zu Ende. Wie kaum ein Zweiter hast Du das Herz und die Seele unserer beiden Krankenhäuser in Mosbach und Buchen mitgeprägt – unaufgeregt, sachlich und immer mit einer wohltuend ausgleichenden Art.

Und dabei stand der Mensch für Dich immer im Mittelpunkt", würdigte Landrat Dr. Achim Brötel

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Tanja Radan
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.