Pflegedienstleiter Kurt Böhrer nach 43 Jahren verabschiedet
"Der Mensch stand für Dich im Mittelpunkt". Er hat das Haus entscheidend geprägt.
Buchen. (tra) "An den Neckar-Odenwald-Kliniken geht mit Deiner Verabschiedung zweifellos eine Ära zu Ende. Wie kaum ein Zweiter hast Du das Herz und die Seele unserer beiden Krankenhäuser in Mosbach und Buchen mitgeprägt – unaufgeregt, sachlich und immer mit einer wohltuend ausgleichenden Art.
Und dabei stand der Mensch für Dich immer im Mittelpunkt", würdigte Landrat Dr. Achim Brötel