Eberbach. (by) Nicht nur in der Fischkinderstube am Neckar, auch in Lindach waren jüngst wieder Biber aktiv. Für Klemens Bernecker, den Umweltbeauftragten der Stadt Eberbach, deutliche Zeichen, dass es den streng geschützten Tieren in Eberbach offenbar sehr gut gefällt.

Dabei handelt es sich für Bernecker um den Bibernachwuchs vom vorletzten Jahr, der von den Eltern vertrieben wurde und sich neue Lebensräume erschließen muss. "Sie brauchen ein Revier zur Fortpflanzung", sagt er. Und das für sie hochwertige Neckarufer bietet ihnen alles.

Doch nicht nur hier, auch in Lindach waren das Tier oder die Tiere aktiv. Dort fiel ihnen ein Apfelbaum zum Opfer. Nicht das erste Mal, dass sie hier "Ärger" machen, so Bernecker.