Walldürn. (Sti.) Das Zapfsäulenteam der Esso-Station in Walldürn unterstützt schon seit mehreren Jahren alljährlich mit einer Spendenaktion schwer erkrankte Menschen. So auch im vergangenen Jahr wieder. Dieses Mal wurde Emel Dönertas, eine 39-jährige krebserkrankte junge Frau und deren Familie aus Walldürn geholfen. Es ist ein bewegendes Schicksal einer jungen Mutter von drei Kindern, die an einem Gehirntumor erkrankt ist.

Der 30. November 2020, drei Wochen vor dem 38. Geburtstag von Emel Dönertas, wird der jungen Familie sicherlich sehr lange und wohl unvergesslich in Erinnerung bleiben. Nachdem Emel Dönertas an diesem Tag ganz plötzlich einen epileptischen Anfall erlitt und bewusstlos wurde, wurde anschließend von den Ärzten im Krankenhaus die Diagnose Glioblostom, also ein Hirntumor gestellt.

Die Krebsdiagnose erschütterte die Familie Dönertas zutiefst und war ein schwerer und harter Schicksalsschlag sowohl für die junge Mutter als auch für ihre drei Mädchen im Alter von drei, zehn und 16 Jahren sowie für ihren Ehemann Ismail Dönertas. Er ist selbstständig, doch seit dem Vorfall vor knapp zwei Jahren findet er kaum noch Zeit, die Firma zu führen. Er kümmert sich rund um die Uhr um seine Ehefrau Emel Dönertas.

Ärztliche Behandlungen, eine dringend erforderliche OP sowie verschiedene Physiotherapien haben die Familie in den letzten zweieinhalb Jahren sehr viel Geld gekostet und dabei auch alle Ersparnisse, Rücklagen und Reserven aufgebraucht. Die Familie ist damit auch auf Hilfe und Unterstützung angewiesen.

Aus diesem Grunde organisierte das Zapfsäulenteam der Esso-Station, als man von der Situation der Familie erfuhr, mehrere Hilfsaktionen im letzten Jahr. Beim "Nightgroove" verkauften die Damen der Esso-Station Getränke auf dem Walldürner Schlossplatz. Außerdem wurde seit Sommer vergangenen Jahres bis Anfang Januar an der Esso-Tankstelle eine Spendenbox aufgestellt. Ebenso konnten Personen bei allen Walldürner Bäckereien, bei Sopo und beim Fußballverein Eintracht 93 Walldürn für die Familie spenden.

Das Zapfsäulenteam der Esso-Station freute sich sehr, nun in der vergangenen Woche im Rahmen einer kleiner Feierstunde im Gasthaus "Zum Burgtörle" in Walldürn eine Spende in Höhe von 3300 Euro an die Familie Dönertas überreichen zu können.

Bei diesem Treffen zeigte sich der Ehemann Ismail Dönertas zusammen mit der ältesten ...