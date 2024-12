Buchen. (rüb) Die Stadt Buchen reagiert auf ein Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) und bietet ihren Honorarkräften am 1. Januar den Wechsel in einen sozialversicherungspflichtigen "Flexvertrag" an. Dies beschloss der Gemeinderat am Montag einstimmig.

Das BSG hatte 2022 über ein Honorarvertragsverhältnis an einer Musikschule in Herrenberg geurteilt ("Herrenberg-Urteil"), das