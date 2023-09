Mudau/Buchen. (adb) "Mein Vater wollte, dass ich Bäcker werde, und ich wollte Bauer werden – also bin ich heute der Bäcker-Bauer!": Peter Schlär ist ein echtes Original. Stets herzlich, gut gelaunt, immer hilfsbereit, für jeden Scherz und auch tiefe Gespräche zu haben, erwarb er sich weit über seinen Heimatort Mudau hinweg einen großen Freundes- und Bekanntenkreis. Anders gesagt: Der naturverbundene Bäckermeister genießt beinahe Kultstatus. Am heutigen Dienstag feiert er seinen 60. Geburtstag.

Nach überwundener schwerer Erkrankung ist Peter – viele kennen ihn eher unter seinem Vornamen – umso dankbarer für jeden gesunden Tag: "Ich freue mich über meine Gesundheit, jede freundliche Begegnung und jedes ehrlich gemeinte nette Wort!", betont er.

Auch sein Beruf, in dem er sich 1991 selbstständig machte, erfüllt ihn noch immer mit Freude. Dass Peter Schlär Bäcker – oder besser gesagt "Bäcker-Bauer" wurde – war im Grunde fast vorprogrammiert: Am 5. September 1963 wurde er in Mudau als Sohn des Bäckermeisters Karl Schlär geboren.

Nach der Schule erlernte er im elterlichen Drei-Mann-Betrieb den Bäckerberuf und legte 1982 die Gesellenprüfung ab. Das tat er an der Zentralgewerbeschule Buchen, zu der er ein freundschaftliches Verhältnis pflegt: Regelmäßig fungiert Peter Schlär als Prüfer bei den Gesellenprüfungen und ist ein starker Verfechter des Ausbildungsstandorts. "Die Nahrungsmittelabteilung an der ZGB muss unbedingt erhalten bleiben, um die wohnortnahe Ausbildung zu garantieren!", stellt er klar.

Zwischen 1982 und 1991 sammelte er in Seckach, Bürgstadt, Wörth am Main, Mosbach und Kirchzell sowie im fernen Kiel wertvolle Berufserfahrungen – zwischendurch hatte er im Juli 1985 in Hannover die Meisterprüfung im Bäckerhandwerk mit Bravour bestanden.

Im Jahr 1991 wagte der junge Peter den Sprung in die Selbstständigkeit: In fünfter Generation führt er seither den Familienbetrieb, der 1901 gegründet wurde. Die Landbäckerei Peter Schlär steht für mit Leidenschaft gebackene Qualität, die man schmeckt: "Regionale Zutaten und echtes Handwerk stehen für regionale Lebensmittel auf kurzen Wegen. Das ist nachhaltig, tut gut und schmeckt gut!", beschreibt er seinen Berufsethos.

Über die Jahre baute er sein Unternehmen immer weiter aus: 2005 übernahm der Vater von fünf Kindern und Opa zweier Enkelbuben die Buchener Traditionsbäckerei Müller in der Pfarrgasse; 2016 eröffnete er eine Filiale in Amorbach und unterhält Verkaufsstellen in Hettigenbeuern (Metzgerei Baumann) und Donebach (Backshop Schell).

"Dazu kommt der Fahrverkauf in 14 Ortschaften", erklärt er. Sein Anspruch besteht darin, nicht nur die Versorgung mit hochwertigen Broten und gutem Gebäck vor Ort zu ermöglichen – bei Peter Schlär steht das Menschliche ganz weit oben: Die gesellige, herzliche Art des "Bäcker-Bauers" sorgte dafür, dass aus Kunden zunächst Stammkunden und dann Freunde des Hauses wurden.

Sein Beruf versteht sich ebenso als Grundlage zahlreicher Ehrenämter: Seit 1995 war Peter Schlär im Vorstand der Bäckerinnung Buchen tätig und von 2016 bis 2019 deren Obermeister – ein anspruchsvolles Amt, das er auch nach dem Zusammenschluss der bis dahin eigenständigen Innungen Mosbach und Buchen in der neu gegründeten Bäckerinnung Neckar-Odenwald ausübt.

Ebenso ist er stellvertretender Kreishandwerksmeister im Neckar-Odenwald-Kreis, Mitglied des Gesellenprüfungsausschusses der Bäckerinnung, stellvertretender Landesinnungsmeister, Vorstandsmitglied des Bäckerinnungsverbands Südwest und seit 2010 Aufsichtsratsmitglied der BÄKO Süd-West eG, deren Buchener Geschäftsstelle 2021 geschlossen wurde.

Auch außerhalb der Backstube verschloss sich der Jubilar nie Tätigkeiten zum Wohle der Gesellschaft: Von 1989 bis 1994 war er CDU-Gemeinderat in Mudau, über 25 Jahre lang aktiver Musiker der Trachtenkapelle Mudau sowie langjähriger Sprecher der Mudauer Vereine. Seit 1991 ist er Vorstandsmitglied des Mudauer BdS, zudem gehört er als Spartenleiter für Historische Fahrzeuge dem Vorstand des Heimat- und Verkehrsvereins Mudau an.

Damit einher geht eine große Leidenschaft Schlärs: "Auf dem Rücken der Pferde und inmitten der Natur ist die Welt für mich in Ordnung. Da schalte ich ab und freue mich!", schwärmt der Liebhaber von Fuhrwerken, Pferden, Kutschenfahrsport und Oldtimertraktoren, der seine eigene kleine Landwirtschaft als Kraftquelle ansieht.

Mit seinem schmucken Pferdegespann nimmt er regelmäßig an historischen Festen und Umzügen teil: "Das ist für mich pure Brauchtumspflege!", betont Peter Schlär, der auch für Hochzeitsfahrten mit Gespann und historischer Kutsche immer zu haben ist – nicht zu vergessen ist der Backwarenverkauf mit seiner Kutsche, der dem Mudauer vor geraumer Zeit bundesweites Medienecho beschert hatte.

Heute steht aber der Mensch Peter Schlär im Mittelpunkt: Die RNZ schließt sich den Gratulanten mit besten Glückwünschen an. Wer persönlich gratulieren möchte, ist ab 11 Uhr in der Mudauer Bäckerei willkommen: "Wer kommt, ist da!", erklärt der gesellige "Bäcker-Bauer" und lacht.