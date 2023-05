Mudau. Seit Jahren geben sich in Schloßau Top-Cover-Bands aus Süddeutschland die Klinke in die Hand. In diesem Jahr rockt "Shark" am Mittwoch, 17. Mai, das Schloßauer Sportfest. Die Band hat brandheiße Musik aus den Charts, Partysongs, Rockklassiker, Dance- und Discosounds von Beyoncé, Rammstein, Ed Sheeran, Andreas Gabalier, Macklemore, Madcon, AC/DC und vielen mehr im Gepäck.