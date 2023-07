Mudau. (RNZ) Die Asphaltdeckschicht der Landesstraße L523 zwischen Mudau und Langenelz als auch in der Ortsdurchfahrt Langenelz wird von Montag, 24. Juli, bis voraussichtlich 11. August im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe erneuert. Darüber informiert das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises in einer Pressemitteilung. Ebenfalls erneuert wird in diesem Zuge der Asphaltbelag auf der Landesstraße L615 Richtung Laudenberg bis zum Ortsausgang von Langenelz. Die Baulänge beträgt rund 1,8 Kilometer.

Gleichzeitig werden darunterliegende Setzungen und Schadstellen instandgesetzt sowie Bankette und Entwässerungseinrichten erneuert. Darüber hinaus werden auch der Parkplatz und der Gehweg zwischen Mudau und Langenelz saniert.

Auftragnehmer ist die Firma Schneider (Öhringen). Die Maßnahme ist erforderlich, da seit Jahren durch die massive Verkehrsbelastung mit hohem Anteil an Schwerverkehr zunehmend Oberflächenschäden, Risse, Setzungen und Schlaglöcher im Belag entstanden sind. Die Bauleitung liegt beim Fachdienst Straßen des Neckar-Odenwald-Kreises. Die Kosten trägt das Land.

Die Arbeiten können aufgrund der vorhandenen Fahrbahnbreiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Örtliche Umleitungsstrecken werden ausgewiesen. "Die Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Anlieger und die Bevölkerung des Ortsteils Langenelz, werden um Verständnis gebeten", schreibt das Landratsamt weiter.