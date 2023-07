Mudau. (im) Der Austragungsort des Mudauer Gemeindepokals rotiert jährlich: In diesem Jahr war das Sportfest in Scheidental an der Reihe, wo sich im Endspiel die Gastgebermannschaft SG Scheidental-Wagenschwend II (rote Trikots) gegen den TSV Mudau (weiß) mit 0:2 geschlagen geben musste.

Beide Tore erzielte Kevin Throm. Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger lobte bei der Siegerehrung alle Mannschaften für ihr faires Spiel und dankte dem VfR Scheidental für die gute Organisation und die Kulisse, die den vier beteiligten Mannschaften geboten worden war. Die Austragung hatte bereits am Freitag mit den Spielen TSV Mudau gegen die SG Schloßau/Donebach (2:1) und TV Reisenbach gegen die SG Scheidental/Wagenschwend II (0:2) begonnen. Im Spiel um Platz 3 trat dann die SG Schloßau/Donebach gegen den TV Reisenbach an und gewann mit 5:0. Doch wie Frank Brenneis als Vorstandsvorsitzender des VfR Scheidental und Stadionsprecher Erwin Haas als Verantwortlicher am Mikrofon erläuterten, gab es nicht wirklich einen Verlierer, denn alle vier Mannschaften konnten – neben dem Spaß am Spiel – zumindest Urkunde und ein kleines Fässchen Bier mit nach Hause nehmen. Auf Platz 4 landete der TV Reisenbach, Platz 3 und 50 Euro Gewinnergeld bekam der letztjährige Gemeindepokalsieger FC Donebach in der Spielgemeinschaft mit dem FC Schloßau. Platz 2 und 100 Euro Gewinnprämie sicherte sich die SG Scheidental/Wagenschwend II, und als Siegermannschaft spielte der TSV Mudau 200 Euro in die Mannschaftskasse ein.