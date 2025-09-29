Mudau. (pm) Die Vorbereitungen zur 21. Auflage des Odenwälder Herbstlaufs am Freitag, 3. Oktober, sind auf die Zielgerade eingebogen. Aufgrund der bereits vorliegenden Anmeldungen darf der TSV wieder mit mehr als 1000 Laufbegeisterten rechnen.

Vor allem in der Königsdisziplin, dem Halbmarathon über 21,1 km, wird es wohl zu einer Rekordbeteiligung kommen. Der Laufrekord auf dieser Strecke steht aus dem Jahr 2020 bei sagenhaften 1:08:38,6 Stunden und wird gehalten von Julian Beuchert vom Leichtathletikzentrum Mosbach/Elztal. Mitfavorit auf den Sieg in dieser Disziplin wird in diesem Jahr mit der Teilnahme von Kevin Hauk erstmals ein Lokalmatador sein.

Der Schirmherr der Veranstaltung, Norbert Podschlapp, hat eine Prämie von 400 Euro für einen neuen Streckenrekord ausgelobt. Auch für die weiblichen Teilnehmer gilt diese Prämie. Hier hält Margit Elfers vom SC Kemmern derzeit noch die Bestzeit mit 1:27:11,8.

Der Streckenrekord auf der ebenfalls amtlich vermessenen 10-Kilometer-Strecke liegt bei 0:31:21,3, stammt aus dem Jahr 2022 und wird ebenfalls gehalten von Julian Beuchert vom LAZ Mosbach/Elztal. Selbstredend will Julian Beuchert seinen Rekord auf dieser Strecke verteidigen, was allerdings äußerst schwierig werden wird, denn hier darf harte Konkurrenz erwartet werden.

So hat der amtierende Deutsche Meister Ü 40 im 10-km-Straßenlauf, Michael Chalupsky vom TV Schriesheim, seine Teilnahme angekündigt, und auch Timo Bracht wird diese Laufdisziplin angehen. Timo Bracht hat als deutscher Vorzeigeathlet unter anderem in den Jahren 2003 bis 2015 gleich neunmal einen "Iron Man" im Triathlon gewonnen, unter anderem auf Hawaii und auf Mallorca. Am Freitag, 3. Oktober, wird er allerdings in etwas geruhsamerer Atmosphäre nur den Odenwälder Herbstwald genießen wollen.

Der Streckenrekord über die 10 Kilometer bei den Frauen ist mit 0:36:17,5 ebenfalls beachtenswert und wird gehalten von Isabel Leibfried von der TSG Heilbronn. Die Prämie für die Unterbietung der seitherigen Streckenrekorde liegt bei 200 Euro.

Mit Wessely Media begleitet außerdem erstmals ein Filmteam das Geschehen auf und neben den traumhaft schönen Strecken durch den Mudauer Herbstwald, und Schirmherr Norbert Podschlapp wird nicht nur am Mikrofon im Odenwaldstadion zu hören sein, sondern auch mit einer zehnköpfigen Gruppe aus ganz Deutschland auf der Walkingstrecke in Erscheinung treten.

Wer also Lust bekommen hat, zusammen mit Timo Bracht, Michael Chalupsky und Julian Beuchert die 10 Kilometer anzugehen oder beim Halbmarathon die wunderbare Landschaft mit Ausblicken auf den hessischen und den bayerischen Odenwald zu genießen, ist am Freitag, 3. Oktober, beim TSV Mudau genau richtig.

Alle Informationen zu der Veranstaltung, die Anmeldemodalitäten, die Fotostrecken, die Siegerlisten und alles Wissenswerte erfahren Interessierte unter www.odenwaelderherbstlauf.de.

Der TSV Mudau bittet wie in jedem Jahr um Verständnis der Anrainer an die Laufstrecken und wird bemüht sein, die Behinderungen so weit wie möglich in Grenzen zu halten. Vor allem wird der alte Mudauer Ortskern während der Dauer der Läufe gesperrt sein, ebenso die Langenelzer Straße, die Rumpfener Straße, der Buchweg, die Fettigstraße und kurzfristig während des 5-Kilometer-Laufs auch die Steinbacher Straße. Die innerörtliche Umleitung in Richtung Steinbach und Rumpfen verläuft über die Dr.-Humpert-Straße und den Arthur-Grimm-Weg.