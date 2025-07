Lohrbach. (RNZ/ila) Schon die Saisoneröffnung Ende April war von der Sonne verwöhnt und machte Lust auf mehr. Und am kommenden Sonntag, 13. Juli, gibt es nun mehr: Die 9. Auflage der Veranstaltung "Motoren-Musik-Mode" startet um 10 Uhr auf dem Gelände der Firma Reiß und rund um den Flugplatz Lohrbach.

Für alle, die das Besondere lieben, hat das Event längst einen festen Platz im Terminkalender. Organisiert wird die Veranstaltung vom regionalen Automobilclub "Drive & Fun", der Mosbacher Kultband "The Bautzy’s" und den Lohrbacher Firmen Reiß. Parkplatzmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden – und die Mitglieder des Automobilclubs sind gut vorbereitet, um einen reibungslosen Ablauf mitsamt An- und Abfahrten der vielen Old- und Youngtimer zu koordinieren, heißt es von den Verantwortlichen. Erwartet werden mehr als 1000 klassische oder kultige Fahrzeuge. An der Lohrbacher Höhe bieten sich also wohl wieder einmal glänzende Aussichten.

Damit natürlich nicht genug: Musikgenuss versprechen die Bautzy’s mit rockiger Musik den ganzen Tag über. Anders als in den Vorjahren, sorgt die Band diesmal nun im neuen Erweiterungsanbau der Firma Reiß für Unterhaltung. Am neuen Standort befindet sich auch die Kaffeebar mit großem Kuchenangebot, und auch einen Eiskaffeestand gibt es.

Auf dem Vorplatz warten weitere kulinarische Angebote; Hunger oder Durst muss also keiner leiden. Auch Shopping ist eine Option: Der Bekleidungsstore der Firma Reiß ist geöffnet, und der "Händlermarkt" im Außenbereich hält ein buntes Warenangebot bereit.

Den Mittelpunkt bilden aber die zahlreichen Old- und Youngtimer unterschiedlichster Marken und Baujahre – auch diesmal wird sicher manche Rarität mit besonderer Geschichte zu bestaunen sein. Um 10 Uhr am Sonntag geht’s los mit Motoren, Musik und Mode.