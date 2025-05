Eine kleine Auferstehung erlebte der Freiluft-Motorradgottesdienst am Sonntag. Nach fast 20 Jahren – und zwischenzeitlich drohendem Aus – wanderten die Biker vom Schreckhof zur Firma Reiß am Lohrbacher Flughafen. Der guten Resonanz und Stimmung tat der Ortswechsel keinen Abbruch. Alle freuten sich, dass die beliebte Veranstaltung am Leben gehalten werden konnte, Diakon Manfred Leitheim (oben) spendete mit Freude Segen. Foto: Peter Lahr