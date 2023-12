Mosbach. (RNZ/pm) Freunde handfester Rockmusik kommen am Freitag, 26. Juli, bei der "Regenbogen 2 Rock Night" im Mosbacher Elzpark auf ihre Kosten. Nachdem bereits die Hardrockband "Bonfire" verpflichtet werden konnte, steht nun ein weiterer großer Name fest: Niemand Geringeres als die "Queen of Metal", Doro Pesch, wird an diesem Abend den Elzpark rocken. Präsentiert wird die wohl lauteste Musikveranstaltung des Mosbacher Sommers 2024 von der Rhein-Neckar-Zeitung.

Als Frontfrau der Metalband "Warlock" startete Doro Pesch im Jahr 1983 ihre Karriere. Schon damals zeigte sie sich charismatisch und mit kraftvoller Stimme. Ihr Engagement für den Metal dauert nun schon vier Jahrzehnte. Doros Berufung als "Conqueress" und Heavy-Metal-Heldin begann 1983 mit der Aufnahme von "Burning The Witches", dem Debütalbum von Warlock. Sie war noch im Teenageralter, aber bereits damals als vollendete Metal-Frontfrau erkennbar. Außerdem kam die Musik, die sie machte, beim Publikum verdammt gut an.

Ihr großer Durchbruch kam 1986 beim "Monsters of Rock"-Festival, wo sie als erste Frau auftrat und ihren Status als Metal-Queen festigte. Sie tourte mit Bands wie Judas Priest, Dio und Megadeth und moderierte sogar den Headbanger’s Ball auf MTV.

1990 zog Doro nach New York und nahm ihr von Kiss-Legende Gene Simmons produziertes erstes Album unter eigenem Namen auf. Auch in den Folgejahren, als das neue Genre Grunge den Metal bedrohte, bewies Doro ihr Durchhaltevermögen und veröffentlichte Alben, die den Wandel der Zeit widerspiegelten. In den vergangenen beiden Jahrzehnten feierte sie ein Comeback mit Alben wie "Calling The Wild" und beeindruckte mit ihrer ungebrochenen Energie und Arbeitsmoral.

Ihr 40. Bühnenjubiläum feierte Doro Pesch in diesem Jahr mit zwei speziellen Jubiläumsshows – als Headliner in Wacken und am 28. Oktober mit einem großen Konzert in Düsseldorf – sowie dem brandneuen Studioalbum "Conqueress – Forever Strong and Proud", das Ende Oktober erschienen ist und bereits jetzt als eines ihrer größten Werke gilt.

Ihr Lebenswerk wurde im vergangenen Jahr mit dem "Lifetime Achievement Award" gewürdigt, nachdem sie bereits zahlreiche weitere Auszeichnungen erhalten hatte. Doro hat im Laufe ihrer langen Karriere über 3500 Konzerte in mehr als 60 Ländern gespielt und mehr als zehn Millionen Tonträger verkauft.

Info: Tickets für die Regenbogen 2 Rock Night in Mosbach gibt es bei der RNZ, in der Tourist Information Mosbach sowie unter www.provinztour.de