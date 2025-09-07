Von Heiko Schattauer

Mosbach. Mit dem Leiter des Polizeireviers Mosbach – Andreas Hammer – stellt sich eine echte "Amtsperson" den standardisierten Fragen der Redaktion. Mit den Antworten liefert er jene professionellen wie privaten Einblicke, die mit der kleinen Artikelserie transportiert werden sollen.

DAS AMT

• Formale Bezeichnung: Leiter des Polizeireviers Mosbach.

• Wie lässt sich in zwei, drei kurzen Sätzen Ihr Tätigkeitsbereich beschreiben? Zu meinen Hauptaufgaben gehört die Führung der aktuell rund 70 Mitarbeitenden auf dem Revier, das heißt, die Begleitung von den ersten Schritten im Praktikum über Förderung und Beurteilung der aktiven Beamtinnen und Beamten bis zur Pensionierung. Zudem verantworte ich den schutzpolizeilichen Einsatz im Altkreis Mosbach, also die Einsatzplanung bei Großveranstaltungen und Versammlungen, aber auch die Organisation des täglichen Streifen- und Ermittlungsdienstes. Darüber hinaus leite ich den Einsatzabschnitt Betreuung im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn. Hier kümmern wir uns gemeinsam mit den Partnern aus den anderen Hilfsorganisationen um größere Menschenmengen, die zum Beispiel bei größeren Unglücksfällen psychosoziale Notfallversorgung benötigen.

• Seit wann sind Sie in dieser Funktion tätig? Seit dem 1. Oktober 2023.

• Welche Ausbildung lag/liegt Ihrer Arbeit zugrunde? Ich habe das Masterstudium "Öffentliche Verwaltung – Polizeimanagement" an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster absolviert.

• Was haben Sie vorher beruflich gemacht? Ich habe Projektarbeit und Beschaffungen von Einsatztechnik beim Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei (insbesondere Verkehrsüberwachung, Drohnen und Waffen) gemacht, konnte mehrjährige Erfahrung in Stabsarbeit beim Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen sowie beim Polizeipräsidium Ludwigsburg sammeln und war im Polizeipräsidium Stuttgart (Polizeirevier Zuffenhausen) sowie Ludwigsburg (Polizeirevier Kornwestheim) im Streifendienst als Dienstgruppenleiter tätig.

• Für wen sind Sie denn der geeignete Ansprechpartner? Mit welchem Anliegen kann man zu Ihnen kommen? Als oberster Vertreter des Polizeireviers Mosbach bin ich insbesondere für unsere Partner bei den anderen Behörden für alle polizeilichen Belange ansprechbar. Ich kümmere mich auch im Rahmen meiner Dienstaufsicht um Bürgerbeschwerden und stimme mich vor Veranstaltungen mit den Veranstalterinnen und Veranstaltern und den Genehmigungsbehörden ab.

Hintergrund NAME: Andreas Hammer ALTER: 37 FAMILIENSTAND: verheiratet WO ZU HAUSE? Stadt Heilbronn mit Bezügen zu Limbach und Schefflenz [+] Lesen Sie mehr NAME: Andreas Hammer ALTER: 37 FAMILIENSTAND: verheiratet WO ZU HAUSE? Stadt Heilbronn mit Bezügen zu Limbach und Schefflenz [-] Weniger anzeigen

IRGENDWO DAZWISCHEN

• Warum haben Sie sich für Ihren Beruf entschieden? Was macht Ihre Arbeit zum richtigen Job für Sie? Für den Polizeiberuf habe ich mich entschieden, weil mich die Kombination aus den Menschen helfen und der "Action", die der Beruf bietet, gereizt hat. Zum Wechsel in den höheren Dienst und damit überwiegend weg vom operativen Dienst hat mich der Wunsch getrieben, die Arbeit und die Prozesse in der Polizeiarbeit selbstbestimmt gestalten zu können.

• Wann macht Ihnen Ihre Arbeit am meisten Freude? In welchen Fällen würden Sie sich in ein ganz anderes "Amt" wünschen? Ich freue mich, wenn der Plan funktioniert. Soll heißen, wenn vorgeplante Einsätze sauber ablaufen, wenn Prozesse neu ausgestaltet werden und am Ende tatsächlichen Mehrwert oder Einsparungen bieten. Aber wenn ich tagelang Beurteilungen für meine Beamten vorbereiten muss, würde ich lieber meinen Einsatzkoffer schnappen und mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom Streifendienst Einsätze abarbeiten.

• Wann und warum haben Sie sich das letzte Mal bei der Arbeit geärgert? Die Polizei Baden-Württemberg stellt aktuell auf digitale Aktenhaltung um. Leider laufen sowohl Prozesse als auch das System noch nicht ganz reibungslos, und wenn ich fünf Minuten vor einem Ladebildschirm sitze, bevor ich mit meinem Rechner weiterarbeiten kann, kann ich schon etwas in Rage kommen.

• Wie oft nehmen Sie Ihr Büro oder Themen, die Sie dort beschäftigen, mit nach Hause? Im Bedarfsfall bin ich für meine Kollegen rund um die Uhr erreichbar und musste mich bei besonderen Einsatzlagen auch in den Dienst versetzen. Mein erster und letzter Blick am Tag geht aufs Smartphone, um die aktuelle Lage in meinem Zuständigkeitsbereich zu prüfen.

• Welche Momente sind Ihnen in Ihrer bisherigen Amtszeit besonders in Erinnerung geblieben? An meinem ersten Arbeitstag habe ich mit meiner Frau die neuen Telefonnummern ausgetauscht, und der erste Anruf war dann die Mitteilung, dass wir ein Kind erwarten.

• Welche Abkürzung benutzen Sie in Ihrem Amt beziehungsweise bei Ihrer Arbeit regelmäßig, und was bedeutet sie? Ich denke, die häufigste wird die Abkürzung meines Ranges – Polizeirat als PR – sein, welchen ich nach meiner Unterschrift auf jeden meiner Vermerke und jede Rechnung des Polizeireviers schreibe.

• Welchen Job könnten Sie sich alternativ zu Ihrem vorstellen? Mit der Polizei habe ich ein Betätigungsfeld gefunden, das ich nicht mehr verlassen möchte. Innerhalb der Polizei sind die Verwendungsmöglichkeiten sehr vielfältig, und Themen im Bereich Projektmanagement, Stäben oder die Führung von Großstadtrevieren würden mich reizen.

DER MENSCH

• Freude bereitet mir ... wenn mein Garten im Frühjahr aufblüht.

• Respekt habe ich vor ... den Menschen, die in der Gesellschaft etwas zurückgeben, ob im ehrenamtlichen Engagement oder durch ihren Beruf.

• Angst macht mir ... ganz ehrlich: Spinnen.

• Aufregen kann ich mich über ... den langsamen Verkehr auf der B 27.

• Besser können würde ich gern ... Judo, da mir einfach die Zeit für mehr Trainingseinheiten fehlt.

• Entspannung verschafft mir ... eine Radtour am Neckar.

• Glück bedeutet für mich ... meinen Tag selbstbestimmt gestalten zu können.

• Wenn Ihnen der Sinn nach Herausforderung steht: Wo suchen und finden Sie die dann? Da ich meinen Alltag als fordernd empfinde, suche ich eher das Gegenteil, um zur Ruhe und runterzukommen – durch Zeit mit der Familie, Sport, Gartenarbeit oder auch den Austausch mit Freunden und Bekannten.

• Wenn Sie sich auf einen Sehnsuchtsort beschränken müssten: Wie sieht/sähe der aus beziehungsweise wo ist/wäre er? Ich bin sehr zufrieden in der Region, daher sehne ich mich nicht nach einem anderen Ort.

• Die Region mal ausgeklammert: Wo könnten Sie sich noch vorstellen, zu leben? Der Comer See mit seinen idyllischen Dörfchen, historischen Städten und der Stimmung zwischen See und Berg hat es mir angetan.

• Wie erleichtert sind Sie, dass die Fragerei nun ein Ende hat? Reden gehört zu meinem Berufsbild. Meine Mitarbeitenden finden eher, dass ich mich manchmal zurückhalten soll.