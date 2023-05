Von Heiko Schattauer

Mosbach. Hach, das war schön. Einfach mal wieder ausgelassen und ausdauernd feiern. Das Mosbacher Frühlingsfest hat ein prima Comeback hingelegt, zeigt sich auch in seinen Fünfzigern quicklebendig, anziehend, bewegend. Die Wiederbelebung light im Vorjahr hatte zwar durchaus ihren Charme, mancher hätte sich sogar an die bescheidenere Ausgabe gewöhnen mögen.

Aber ein "richtiges" Frühlingsfest, wie es nun vier Tage lang besonderes Leben in die Stadt und viele Menschen wieder näher zueinander gebracht hat (sogar eine Frühlingsfest-Hochzeit gab’s), ist halt doch was anderes. Auch wenn man sich erst wieder an das Bild von unzähligen Besuchern, die sich dicht an dicht auf dem Marktplatz tummeln, gewöhnen muss.

Es ging rund, zum Teil im wahrsten Wortsinn (etwa bei Breakdance und Co.) und – Stand Montagnachmittag – überwiegend friedlich. Vielleicht auch deshalb, weil viele schlicht froh und dankbar waren, mal wieder ein richtiges Frühlingsfest feiern zu dürfen.

Okay, das Vergnügen ist teurer geworden, keine Frage. Und nicht alles lief durchgängig so rund wie das mächtige Riesenrad als unübersehbares Zeichen des Fest-Comebacks. So musste etwa der ebenso schicke wie ressourcenschonende Toilettenwagen am Unteren Graben erst auf Dauerstrom umgestöpselt werden, um seine eigentliche Funktion auch richtig erfüllen zu können. Und auch das Thema Müll in Form überquellender Abfallgefäße war stellenweise ein leidlich präsentes – trotz insgesamt mehr als 20 zusätzlich aufgestellter Tonnen.

Aber: Die Stimmung stimmte, vor allem auch in den Abendstunden, wo Livemusik auf dem Marktplatz Laune und Appetit (auf den nahenden Mosbacher Sommer und seine Open-Airs) zugleich machte. Und mal ganz ehrlich: Wo bekommt man an einem verlängerten Wochenende ein halbes Dutzend Konzerte renommierter Bands mal einfach "fer umme" und frei Haus? Danke Mosbach Aktiv, so lässt man sich gerne in die Stadt locken, so sammelt man Punkte gegen Nixlosbach.

Dass am Ende auch die eingebundenen Vereine viel mehr als nur Punkte einfahren und nach arbeitsintensiven Tagen zufrieden Bilanz ziehen können, ist mindestens ebenso wichtig. Schließlich sind sie – wieder – die gute Seele der Traditionsveranstaltung. "Das ist ein kleines Revival, ich habe das auch gespürt", bestätigt Holger Schwing, der Vorsitzende von Mosbach Aktiv. Man habe sich nach der Coronazeit und ...