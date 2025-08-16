Samstag, 16. August 2025

Wie ergeht es der Seniorin nach dem brutalen Überfall?

Ende März ereignete sich die Tat. Seither sitzt der Angeklagte bis zur Verhandlung in U-Haft.

16.08.2025
Der brutale Raubüberfall im Parkhaus wurde von einer Kamera festgehalten. Nur wenige Minuten später schlug der mutmaßliche Täter an der Bushaltestelle „Käfertörle“ noch einmal zu. Screenshot: RNZ

Von Caspar Oesterreich

Mosbach/Schefflenz. Die brutale Vorgehensweise des Täters hatte große Erschütterung in der Region ausgelöst. Fast fünf Monate sind seit dem versuchten Raubüberfall im Parkhaus an der Mosbacher Bachmühle vergangen. Dem Opfer, einer mittlerweile 82-jährigen Seniorin, sitzt der Schreck aber immer noch tief in den Knochen.

"So etwas überwindet man

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
