Von Heiko Schattauer

Mosbach. In Mosbach läuft wieder was, dem Stadtlauf-Comeback sei dank. Allerdings ließ sich auch bei der dritten (oder gar fünften) Runde durch die Innenstadt nicht ausblenden, dass sich stellenweise schon lange nichts mehr tut. Verwaiste Ladenflächen sind auch in einer ausgewiesenen Kleinstadtperle mit prächtigem Fachwerkensemble zunehmend ein Thema.