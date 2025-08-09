Mögt ihr am liebsten pinke oder rosa Buch-Cover?
Die New-Adult-Autorin Julia Hausburg trat auf. Alles Wissenswerte über Fun-Facts, Timeline und Settings.
Von Peter Lahr
Mosbach. Wer sich der Gruppe der "Lesemäuse" zugehörig fühlt (nicht zu verwechseln mit Minnie-Maus), Wohlfühl-Lektüre mit knisternden Lovestorys oder düsteren Geheimnissen auch gerne mit einem Farbschnitt und im Dreierpack "verschlingt" und gerne zwischen zwölf und 22 Jahren jung ist, der oder die zählte am Donnerstagabend passgenau zur Zielgruppe von Julia
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+