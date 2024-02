Mosbach. (pge) Der Semesterstart im Frühling und im Herbst ist für das Team der Volkshochschule immer eine intensive Phase, weil sehr viele neue Kurse gleichzeitig anlaufen und die weitere Planung für die kommenden Monate bereits auf Hochtouren läuft. Aber nicht nur in der Hauptgeschäftsstelle in Mosbach herrscht in diesen Tagen emsige Betriebsamkeit, auch in den 16 angeschlossenen Mitgliedsgemeinden wird geplant und organisiert.

Ehrenamtliche kümmern sich um die Außenstellen in Binau, Fahrenbach, Haßmersheim, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, Schefflenz, Schwarzach, Lohrbach/Sattelbach/Reichenbuch und Waldbrunn.

VHS-Leiterin Dr. Katrin Sawatzki sieht in der Außenstellenarbeit viel Potenzial, kommen doch rund zwei Drittel der Einwohner im großen Einzugsgebiet der VHS Mosbach aus den Mitgliedsgemeinden. Die VHS sucht daher noch Verstärkung für die vakanten Außenstellen in Aglasterhausen, Billigheim, Elztal, Hüffenhardt, Limbach und Obrigheim, wo im Moment gerade direkte Ansprechpartner vor Ort fehlen.

Zum Semesterbeginn trafen sich in dieser Woche die zehn derzeit aktiven Außenstellenleitenden wieder einmal im "Hauptquartier", auch um zwei neue Kolleginnen in ihrem Team zu begrüßen. Für die Außenstelle Binau ist seit Kurzem Daniela Luderschmidt zuständig. Sie möchte verstärkt Gesundheitskurse wie Yoga und Pilates nach Binau holen und wird auch selbst Backkurse für Kinder anbieten.

Ebenfalls ganz frisch dabei ist Petra Keußer in Neckarzimmern. Als selbstständige Trainerin im Bereich Coaching und Mitarbeiterin im Rathaus verfügt sie über ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und hat schon einige Ideen, was man an Angeboten realisieren könnte.

Die Außenstellenleiter kümmern sich um die Planung, Organisation und Abwicklung von Veranstaltungen. Sie kennen den Bedarf und die räumlichen Voraussetzungen, können eventuell auch Kooperationen mit örtlichen Einrichtungen auf den Weg bringen oder neue Dozenten vor Ort gewinnen. Wer also kontaktfreudig und in einer der genannten Gemeinden gut vernetzt ist, ist willkommen, mit Fachbereichsleiterin Dr. Magdalena Hecht in der Hauptgeschäftsstelle (E-Mail: hecht@vhs-mosbach.de) Kontakt aufzunehmen.

Die VHS-Außenstellen stemmen einen wichtigen Anteil der gemeinsamen Bildungsaufgabe. "Ein guter Kontakt zur Gemeinde, zu Schulen und Vereinen ist der Schlüssel, damit es rund läuft", sagt Außenstellenleitersprecher Reinhard Makles.

Die VHS hat in diesem Frühjahr einige ganz neue Angebote im Programm, die auch für die Mitgliedsgemeinden interessant sein könnten, beispielsweise das Projekt "Wilde Sau", das in Kooperation mit dem Verein Naturpark Neckartal-Odenwald Pirschgänge im Wald und Kochkurse mit Wildschwein-Gerichten anbietet. Auch die "Einkommensteuererklärung für Ruheständler" und eine Webinarkursreihe für Hobby-Imker sind neu. Die Praxiswerkstatt "gesund & digital – Jüngere unterstützen Ältere am Tablet/Smartphone" wird in diesem Semester auf weitere Außenstellen ausgeweitet, ebenso das Gesundheitsangebot, soweit es die Raumsituation vor Ort zulässt.

Bewährtes wird natürlich bleiben: So gibt es weiterhin ein großes Angebot an vielfältigen Sprach-, Gesundheits- und Kreativkursen, für die berufliche Bildung stehen die Online-Kurse der XpertBusiness-Seminarreihe zur Verfügung. Auf der Homepage der VHS finden sich alle Veranstaltungen in Mosbach und den Außenstellen übersichtlich aufgelistet.

Ein Hinweis zum Schluss: Die VHS sucht in allen Programmbereichen immer wieder Verstärkung durch neue Dozenten. Wer sich angesprochen fühlt und die passenden Voraussetzungen mitbringen könnte, sollte einfach Kontakt aufnehmen.

Info: www.vhs-mosbach.de