Mosbach. (schat) Dass Mosbach rockt, das wissen Open-Air-Fans schon lange. Schon etliche Rocklegenden waren beim Jahr für Jahr mit viel Leidenschaft und Akribie organisierten Mosbacher Sommer zu Gast – Deep Purple, Jethro Tull, Manfred Mann, Saga und und und.

Am Freitagabend legte man nach: Rund 4000 Musikfreunde (so die Angabe des Konzertveranstalters Provinztour) feierten im Großen Elzpark die Rock-FM-Rocknight mit gleich vier ganz unterschiedlichen Bands, die eines eint: die große Liebe zur Rockmusik.

Dabei hätten die Klimakleber von Frankfurt fast auch die Rockparty gecrasht: Der Top-Act des Open-Airs, Uriah Heep, war aufgrund der Vorfälle in der Mainmetropole nämlich zunächst in London hängen geblieben. "Just in time" konnten die Musiker dann gerade noch rechtzeitig anreisen, mit einem ganzen Tag Verspätung.

Da war es gut, dass mit "Delta Rock", "Bonfire" und Metal-Queen "Doro" gleich drei starke Bands das musikalische Aufwärmprogramm übernahmen. Das war natürlich viel mehr als nur Aufwärmen. Im lauschigen Elzpark wurde es heiß und laut – so wie man sich das von einer Rocknacht erwartet.

Ein ausführlicher Beitrag folgt.