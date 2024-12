Mosbach. (lu) Ein medizinischer Notfall war wohl die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr auf der B 27/292 bei Mosbach ereignete. Ein aus Richtung Neckarburken kommender Kleinwagen war auf dem Weg nach Mosbach stetig weiter nach rechts geraten und schließlich an der Einmündung der Limbacher Straße (Landesstraße L525) in die Bundesstraße gegen das Geländer am Straßenrand geprallt. Die 80-jährige Fahrerin hatte vermutlich das Bewusstsein verloren.

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, konnte aber nicht verhindern, dass sich während der Rettungs- und Aufräumarbeiten lange Rückstaus bildeten. Da aus dem stark beschädigten Auto Betriebsstoffe ausliefen, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Nach rund zwei Stunden war die Unfallstelle geräumt, und der Verkehr floss wieder.